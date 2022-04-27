Путин анонсировал индексацию пенсий россиян

В ближайшее время в России будут приняты решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Глава государства также добавил, что Россия должна не только обеспечивать стабильность экономики, но и укреплять свое «глобальное лидерство» в ряде направлений.

Напомним, что о необходимости индексировать пенсии, МРОТ и социальные меры поддержки глава государства заявлял 18 апреля. Тогда он обещал, что правительство подготовит параметры повышения всех социальных выплат, а также пенсий и зарплат бюджетников.