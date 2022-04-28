Эксперты предсказали изменение цен на стройматериалы в России

В мае наступит переломный момент в строительный отрасли, поскольку власти России готовят ряд мер поддержки. По мнению участников рынка, в таком случае уже через несколько месяцев ключевые проблемы решатся. Следовательно, появится и больше доступных по цене стройматериалов. Life разбирался, как изменится их стоимость.

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Минпромторг собирается сократить число посредников при продаже стройматериалов. Это коснется, в частности, цемента, песка, щебня, теплоизоляции, а также металлопродукции.

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Директор по строительству ГК «Гранель» Андрей Зимонов считает меры важными. Однако, по его мнению, для их реализации потребуется время.

«По сути, в мае получится только запустить новый механизм взаимодействия между производителями и посредническими организациями. Структурные изменения займут не один месяц. В металлургической отрасли, например, сыграли роль разные факторы, в том числе и гибкие регулирующие меры», — подчеркнул директор по строительству ГК «Гранель» Андрей Зимонов.

Результаты мер после их введения могут стать заметны не раньше осени, считает партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга компании IPG.Estate Валерий Трушин.

«При этом мы можем рассчитывать лишь на снижение в диапазоне 10–20% от достигнутого уровня за счет решения вопроса логистики и нахождения новых поставщиков. Стоит отметить, что от наценок по цепочке посредников мы вряд ли сумеем быстро избавиться. Огромная масса продукции требует очень тщательного подбора аналогов», — подчеркнул эксперт.

Повышение цен уже останавливается, указал руководитель проектов направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Александр Курицын. По его словам, конструктивные материалы (дерево, бетон, кирпич, металл) уже выросли в цене с начала года. Маловероятно, что они еще больше подорожают, считает эксперт. Тем не менее он не исключает дефицита товаров.

«В целом предпосылок для существенного роста цен не наблюдается. Учитывая начало дачного сезона и высокий спрос, очевидно, в мае 2022 года будет ступенчатое локальное (в основном в рознице) подорожание. Будет ощущаться недостаток материалов в региональных магазинах и на складах, но постепенно, к середине лета, напряжение снизится», — подчеркнул Курицын.