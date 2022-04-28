Международный депозитарий Euroclear сообщил о почти двукратном росте своего баланса из-за накопившихся купонов и дивидендов, которые нельзя переслать в Россию.

23 млрд евро, то есть почти 2 трлн рублей, — на такую сумму «разбух» баланс Euroclear по результатам первого квартала в годовом исчислении. Как говорится в пресс-релизе организации, причиной этому послужили наложенные на Россию санкции: депозитарий, обслуживающий более половины европейского рынка акций и облигаций, приостановил расчеты с Национальным расчетным депозитарием и другими российскими депозитариями. В результате на балансе начали накапливаться средства, предназначенные для отправки в Россию, в том числе купоны и дивиденды российских держателей активов. Почему от санкций страдают не только подсанкционные лица? Объясняет независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов:

Видео дня

«Euroclear не видит какого-то конкретного физического лица в большинстве случаев. Например, он видит под собой Национальный расчетный депозитарий, и уже у каких-то физических лиц есть бумаги, которые хранятся в НРД. Соответственно, у Euroclear есть видение того, что под ним есть несколько локальных депозитариев, в частности тот же НРД. Но Euroclear при этом не понимает, кто стоит за НРД и почему в том числе с НРД не перечисляются средства, — потому что непонятно, после НРД эти средства уйдут к какому-то подсанкционному или неподсанкционному лицу. То есть сейчас мы с вами говорим о том, что в условиях неопределенности конечных получателей этих платежей Euroclear просто приостановило, как это тоже сказано в пресс-релизах, взаимодействие по обмену финансовыми потоками с национальными депозитариями».

Резкий рост баланса, как указывает Frank RG, на 80% по сравнению с прошлым годом может стать для депозитария проблемой. В пресс-релизе говорится, что динамика может привести к дополнительным «регуляторным требованиям». Reuters называет это «головной болью» для компании и сообщает, что в Euroclear задумались о реинвестировании накопившихся средств в некие «фонды денежного рынка или инструменты вроде краткосрочных коммерческих бумаг» на время поддержания санкций. Несет ли это риски для россиян, чьи деньги застряли в Euroclear? Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инфраструктура России» Станислав Машагин:

«Надо сказать, что эта идея не выглядит законной. Я бы поосторожнее на месте коллег из Euroclear предпринимал такие действия: инвестировать средства доверителей без его распоряжения — это наказуемое деяние. Тем более что здесь речь идет о каких-то новых ценных бумагах непонятного качества, соответственно, кредитного риска. А что если это будут какие-то короткие займы той же самой Украины, которая не обладает никаким кредитным качеством, и эти деньги никогда не вернутся? Конечно, здесь речь идет о том, что эти средства могут быть потеряны. Я думаю, что для того и делается: ради легальной — в кавычках — конфискации этих активов».

О проблеме было известно еще в марте, когда Минфин России озаботился ситуацией с российскими евробондами, у которых подходил срок погашения. Как сообщил глава ведомства Антон Силуанов, Россия была готова рассчитаться со всеми владельцами облигаций, но до иностранных держателей средства через Euroclear доходили, а до россиян — нет. В связи с этим в правительстве предложили российским бондхолдерам получить выплату напрямую от Минфина, но в рублях. Сообщалось, что на это согласились держатели 72% еврооблигаций выпуска «Россия-2022» с погашением 4 апреля.

В России может быть создана система защиты частных инвестиций. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

«Многие пострадали в силу падения индексов на российском рынке. И пострадали из-за того, что Euroclear перестал обслуживать наших инвесторов. Поэтому мы подумали о том, что надо создать систему защиты инвестиций. Она, конечно, должна быть ограниченной. Может быть такой же, как на рынке вкладов в банках (страхуются вклады до 1,4 млн рублей. — «Газета.Ru»). Но такая система будет создаваться», — пояснил депутат.

Он добавил, что россияне открыли около 20 млн брокерских счетов. Активных меньше, уточнил Аксаков.

«Но это миллионы наших граждан, которые активно работают», — отметил депутат.

Ранее Аксаков заявил, что России не грозит дефолт, так как у страны имеется достаточное количество ресурсов и резервов. По его словам, избежать дефолта помогут международные золотовалютные резервы страны. О том, что Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы и дефолт стране не грозит, сообщала и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Торги российскими акциями возобновились почти месяц назад (24 марта). За это время стало понятно: отечественный фондовый рынок значительно изменился. Например, компании массово перестали публиковать отчётность, оборот денег на рынке сократился, а колебания котировок могут вызвать сердечный приступ у особо впечатлительных и неподготовленных. «Секрет» поговорил с аналитиками о том, чего ждать и как себя вести в новой реальности вдумчивым долгосрочным инвесторам.

Проблема № 1: стало нечего анализировать

Весной 2022 года крупнейшие российские эмитенты один за другим отказываются публиковать операционные или финансовые отчёты. То есть цифры, которые позволяют инвесторам понять, как идут дела у компании и каковы её перспективы.

От публикации отчётов за первый квартал уже отказались НОВАТЭК, НЛМК, «Северсталь», ММК, «Алроса», «Фосагро» и другие.

Как правило, компании объясняют это тем, что сейчас не все акционеры могут проводить операции с их акциями (например, нерезидентам запрещено продавать российские бумаги). Публикация отчётов может поставить одних в более выгодное положение по отношению к другим.

Для большинства частных российских инвесторов это лишь усиливает неопределённость. Возникает вопрос: если не получается сделать фундаментальный анализ (по показателям работы компании), то как тогда оценивать акции, чтобы понять, какие из них недооценены и имеют перспективы роста?

Опрошенные «Секретом» аналитики отмечают, что, даже если бы компании продолжили отчитываться как положено, принципиально для инвесторов бы это мало что изменило.

«Вероятность прогнозов сейчас — очень низкая. Ситуация в российской финансовой системе и экономике — беспрецедентная. Никто не может знать, какие ещё санкции будут введены и как они повлияют. Поэтому решения принимаются на уровне здравого смысла и информации, имеющейся на момент принятия решения», — говорит аналитик «Фридом финанс» Елена Беляева.

Например, если растут цены на минеральные удобрения, компании из этого сектора не попали под санкции, выручку они получают в валюте — можно рассмотреть к покупке акции производителей удобрений («Фосагро», «Акрон» и другие).

Именно такие логические цепочки помогут сделать более удачный выбор, чем поиск недооценённых рынком компаний — они могут оставаться такими на протяжении многих лет, подчёркивает Беляева.

Определённости перспектив бизнеса нет ни в какой обстановке — просто в спокойные времена есть иллюзия такой определённости, рассуждает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Поэтому неправильно говорить, что в новых условиях фундаментальный анализ не работает: он в любые времена всего лишь указывает направление, но ни в коем случае не гарантирует результат, говорит эксперт.

Мнение эксперта



Виталий Исаков

директор по инвестициям УК «Открытие»



Плюс кризисных времён в том, что после существенного снижения цен на активы вам не обязательно угадать будущие финансовые результаты до третьего знака после запятых — риск владения акциями по низкой оценке гораздо ниже, чем по высокой. Покупки, сделанные по текущим ценам, с большой вероятностью окажутся прибыльными в широком спектре вариантов возможного будущего. Вы можете составить неточную модель и всё равно хорошо заработать.

По словам руководителя управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания компании «Газпромбанк инвестиции» Андрея Ванина, инвестор может выбрать два варианта действий или же сочетание их двух:

принять текущие риски неопределённости и инвестировать по текущим ценам, делая ставку на то, что в среднесрочной перспективе финансовые показатели компании восстановятся до докризисного уровня. «Такой подход наиболее сложен эмоционально. Однако именно он приносит высокую доходность на примере глобальных кризисов, в частности кризиса 2014–2015 годов в России», — отмечает эксперт.

дождаться окончания острой фазы кризиса, оценить влияние ограничений на действия компании и уже с учётом новых реалий принимать инвестиционные решения. Этот вариант больше подходит начинающим инвесторам, которые не готовы рисковать своими вложениями, говорит Ванин.

Проблема № 2: «тонкий» рынок

28 февраля ЦБ запретил брокерам исполнять поручения нерезидентов на продажу российских ценных бумаг. В конце 2021 года они владели около 80% акций российский компаний, обращающихся на Московской бирже. К концу февраля эта доля могла снизиться до 60–70%, подсчитали в БКС. То есть порядка двух третей акций не участвуют в сделках.

Как следствие — снизились объёмы торгов. 24 марта в день открытия биржи после месячной паузы инвесторы совершили сделок на 100 млрд рублей — в два раза меньше, чем в среднем с начала года. И дальше с каждым днём обороты сокращались. Рынок, как говорят аналитики, стал тонким. Это значит, что любая более-менее крупная покупка или продажа сразу же отражается на движении котировок. Волатильность увеличилась.

Глядя на то, как в течение дня одна и та же акция может снизиться на 4%, а потом из-за какой-нибудь новости (или даже без неё) увеличиться на 7%, у многих даже долгосрочных инвесторов может возникнуть соблазн удариться в спекуляции. Но эксперты предостерегают от этого.

«Низкая ликвидность не предрасполагает к спекулятивным действиям, так как при неблагоприятных условиях можно получить повышенные убытки (по сравнению с нормальным ликвидным рынком)», — говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев.

Эксперты подчёркивают, что сейчас как никогда актуальна диверсификация. Также защиту от рисков отдельных бумаг дадут фонды (БПИФы) на российский индекс.

«Надо отдавать себе отчёт, что вложения в российские акции сейчас — это долгосрочная инвестиция, могут образоваться новые минимумы, и к этому нужно быть психологически готовым, позиции могут оставаться в просадке непредсказуемое количество времени», — предупреждает Елена Беляева.

Проблема № 3: выход нерезидентов

«Запертые» на российском рынке иностранцы — ещё один важный фактор, который довлеет над местными инвесторами. Скорее всего, после такой заморозки нерезиденты захотят выйти из активов, что может сказаться на рынке. В какую сторону — вопрос дискуссионный и зависит от многих переменных.



«Открытие рынка для нерезидентов может быть увязан с "разморозкой" валютных резервов России, что случится либо никогда, либо в сценарии достижения договорённостей и налаживания отношений с западными странами, — полагает Виталий Исаков. — В последнем случае ряд нерезидентов могут передумать выходить, а также вероятен и приток новых покупателей».

Директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий напоминает о планах Центробанка разделить рынок на две секции — оншорный (для резидентов) и офшорный (для нерезидентов). На последнем бумаги у иностранцев могут скупать российские банки и другие институциональные инвесторы.

«Так что пересечений не будет», — отметил Русецкий. По его мнению, разделение поможет избежать излишнего давления на российский рынок.

Проблема № 4: инфраструктурные риски

Вероятность того, что инфраструктура фондового рынка может подвести инвестора, последние годы рассматривались как незначительная. Но в 2022 году такие риски реализовались в полной мере.

Проблемы возникли на узлах, где российский рынок был связан с мировым. Так, ещё с февраля не работает «мост» между отечественным Национальным расчётным депозитарием (НРД) и вышестоящим европейским «Евроклиром» (у НРД открыт счёт в «Евроклире», через который проходили операции с иностранными ценными бумагами на европейских биржах и выплаты по евробондам).

Из-за этого пострадали владельцы российских БПИФов на иностранные компании и всех ETF от компании FinEX (провайдер самых популярных фондов у российских частных инвесторов). Их инвестиции оказались «зажаты» — они не могут ни продать свои бумаги, ни даже узнать их справедливую стоимость. Когда «мост» НРД — «Евроклир» снова заработает, неизвестно.

Торги иностранными акциями продолжаются и на Московской (только внутри РФ в режиме переговорных сделок), и на Санкт-Петербургской биржах. Однако, учитывая контекст, владельцы иностранных бумаг в России должны иметь в виду инфраструктурные риски. 19 апреля Санкт-Петербурская биржа прямо предупредила своих клиентов о том, что приостановка торгов по бумагам зарубежных эмитентов возможна.

Санкт-Петербургскую биржу гипотетически могут отрезать от доступа к американскому рынку, что приведёт к «заморозке» акций, сказал Андрей Русецкий. Этот же риск отмечает и Виталий Исаков.

Снизить риски, инвестируя в американские и европейские акции не через российские биржи и брокеров, едва ли удастся.

«Фактически уже сейчас доступ российских инвесторов на международные рынки капитала сильно ограничен. Зарубежные брокеры начали отказываться от российских клиентов, тем самым отрезая их от мировой финансовой системы , — констатирует Александр Джиоев. — Нарушение доступа на американские и европейские рынки показало, что ограничиваться только этими рынками не стоит. Вполне вероятно, что участники рынка будут искать возможность выхода на другие, новые для себя рынки».

Так, Московская биржа намерена запустить торги ценными бумагами эмитентов Азиатского региона и налаживает контакты с Ираном.

Проблема № 5: есть ли драйверы для роста

24 марта российский рынок открылся на отметке 2474 пункта (индекс Мосбиржи) и первое время рос, достигнув 4 апреля отметки 2835 пунктов. Но вскоре тенденция к росту сменилась на противоположную: 22 апреля индекс достиг 2223 пунктов.

Разумеется, главный вопрос — что будет дальше. И мнения аналитиков тут расходятся. Елена Беляева из «Фридом финанс» говорит, что драйверов роста на данный момент особо нет и на рынке сохранится боковая динамика.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых в базовый сценарий до прохождения острой фазы конфликта тоже закладывает «боковик на нижних уровнях» — то есть акции не будут особо двигаться ни вверх, ни вниз. Но всё могут изменить новости о разрешении конфликта и ожидаемое снижение ключевой ставки. Последнее поспособствуют перетоку с депозитов и облигаций на рынок акций.

«Новая ликвидность пока поступает от розничных инвесторов, но до улучшения геополитического расклада им могут быть интереснее защитные активы, например, валюта, особенно после отмены комиссии 12% при покупке евро и долларов», — добавляет Наталья.

Александр Джиоев из «Альфа-капитала» напоминает: в ближайшие месяц-два истекут сроки по банковским депозитам, открытым под высокие (более 20% годовых). Вкладчикам снова придётся принимать решение, как сохранить свои сбережения в условиях инфляционного давления, — и в этом случае российские акции будут выступать как один из немногих доступных инвестиционных инструментов, способных сохранить накопления, считает аналитик.

Андрей Русецкий из УК ПСБ считает, что драйверами рынка могут стать возобновление выплаты дивидендов и/или снижение курса рубля. «Оба эти фактора вполне реальны — возможно, не в течение ближайших месяцев, но в обозримом будущем», — подчеркнул эксперт.

Долгосрочная же динамика рынков базируется на росте финансовых результатов компаний — выручки, прибыли, дивидендов, и российский рынок не исключение, говорит Виталий Исаков из «Открытия»:

«По мере адаптации экономики к новым условиям финансовые результаты российских компаний ждёт восстановление, а с уходом пессимизма оценка активов будет расти. Наиболее реалистичный сценарий — бурное восстановление котировок на горизонте трёх-пяти лет».

Сейчас рынок находится не в лучшей форме, но не впервые за свою историю. После дефолта 1998 года и в мировой финансовый кризис 2008–2009 годов всё было хуже. Рынок всегда восстанавливался, и на этом росте многие зарабатывали состояния. Однако стоит помнить: природа нынешней ситуации совсем другая, и, сколько времени займёт восстановление в этот раз, точно никто достоверно не скажет.

Российским инвесторам в условиях санкций необходимо рассматривать переход преимущественно к пассивному стилю вложений на долгий срок. Возможно сосредоточиться на реальных, венчурных и интеллектуальных инвестициях, сообщила в четверг ТАСС член Ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова.

"Из-за санкционного давления российские инвесторы испытывают трудности в работе с акциями иностранных эмитентов в России. Существуют недопустимые риски покупки и продажи акций иностранных эмитентов и, следовательно, любых вложений в зарубежные рынки. С позиции безопасности работы российским инвесторам необходимо искать новые пути не только финансового инвестирования, но и рассматривать переход преимущественно к пассивному стилю инвестирования на долгий срок. Инвесторам в целях обеспечения безопасности возможно сосредоточиться на реальных, венчурных, интеллектуальных инвестициях", - сказала она.

По ее словам, с позиции управления рисками их целесообразно осуществлять в ряде областей. Это могут быть устройства для виртуальной и дополненной реальности, вычислительная техника, робототехника, технологическая инфраструктура, программно-аппаратные комплексы в сфере больших данных и искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта, решения на квантовых технологиях.

"Реальные инвестиции могут быть направлены на строительство завода, создание новых производственных мощностей, покупку существующего производства в целях его модернизации, исходя из критерия наличия продукции в РФ. Также с помощью реальных инвестиций целесообразно реконструировать, провести капитальный ремонт зданий, промышленного фонда и промышленного оборудования", - уточнила Мешкова.

Кроме того, российскому инвестору "необходимо рассматривать венчурные инвестиции как вложение средств в развивающиеся компании на долгий срок". При таких инвестициях существует большой риск полностью потерять вложенные средства, но есть и возможность получить сверхприбыль, указала она.