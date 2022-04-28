Россиянам назвали способы вернуть деньги за отмененные туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о способах вернуть деньги за отмененные зарубежные туры. Об этом сообщает REGNUM.

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«Из-за санкций у туроператоров образовался значительный объем обязательств, которые они не могут на текущий момент реализовать. Здесь в сложной ситуации оказались и туристы, и туроператоры, и турагенты. Мы стараемся максимально соблюсти баланс интересов», – рассказала Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в случае отмены поездки за рубеж необходимо договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты. Также можно отменить тур и оформить возврат средств. Еще один вариант – взыскать потраченные средства через суд.

Сложившуюся ситуацию Догузова назвала сложной, так как туроператоры не могут одномоментно вернуть средства. Ведь при оформлении туров часть денег сразу же идет за рубеж для оформления поездок.

«Тут ситуация очень непростая. Мы просим туроператоров максимально идти навстречу туристам, и там, где это возможно, оформлять переносы или возвращать деньги», - пояснила глава Ростуризма.