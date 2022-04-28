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34 минуты назад

Россиянам назвали способы вернуть деньги за отмененные туры

Елена Прошина

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о способах вернуть деньги за отмененные зарубежные туры. Об этом сообщает REGNUM.

Россиянам назвали способы вернуть деньги за отмененные туры
Фото: ТАССТАСС

«Из-за санкций у туроператоров образовался значительный объем обязательств, которые они не могут на текущий момент реализовать. Здесь в сложной ситуации оказались и туристы, и туроператоры, и турагенты. Мы стараемся максимально соблюсти баланс интересов», – рассказала Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в случае отмены поездки за рубеж необходимо договориться с туроператором о переносе тура на другие доступные направления или на другие даты. Также можно отменить тур и оформить возврат средств. Еще один вариант – взыскать потраченные средства через суд.

Сложившуюся ситуацию Догузова назвала сложной, так как туроператоры не могут одномоментно вернуть средства. Ведь при оформлении туров часть денег сразу же идет за рубеж для оформления поездок.

«Тут ситуация очень непростая. Мы просим туроператоров максимально идти навстречу туристам, и там, где это возможно, оформлять переносы или возвращать деньги», - пояснила глава Ростуризма.

Напомним, Россия объявила о намерении выйти из Всемирной туристской организации (UNWTO). Приостановка вступает в силу немедленно, однако сама процедура займет не менее года. Ранее некоторые страны планировали поднять вопрос о приостановлении членства РФ в организации из-за ситуации на Украине.

Личный счет,Зарина Догузова,Ростуризм,
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