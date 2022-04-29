Мелитополь начнет выплачивать пенсии в рублях

«С 1 мая Мелитополь начинает переход на рублевую валюту денежного оборота. Это позволит обеспечить выплаты пенсионерам, а также зарплаты работникам бюджетной сферы, потому что украинская власти полностью заблокировала банковскую систему, лишила возможность мелитопольцев получать свои деньги. Рублевая валюта будет использоваться параллельно с гривной. Ценники в магазинах и на рынках будут указываться как в рублях, так и в гривнах», – сообщила Данильченко, слова которой опубликованы в Telegram-канале Администрации города Мелитополя.