Мишустин упростил получение детских выплат

Доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при начислении детских пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новые правила распространяются на выплаты на детей от 3 до 7 лет и новые пособия на детей от 8 до 17 лет.

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«Доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным, не будет учитываться при расчете нуждаемости для получения выплат на детей. Это позволит не только расширить круг получателей мер социальной поддержки, но и повысить ее размер», — сообщается на официальном сайте правительства РФ.

По новым правилам будут начисляться пособия на детей от 3 до 7 лет, а также ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. На них могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе. Также доход члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при назначении нового пособия на детей от 8 до 17 лет.