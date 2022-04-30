Раскрыты детали грядущей индексации пенсий

«Сейчас представители правительства, а также Госдумы обсуждают, каким именно образом будет происходить этот процесс», – пишет PRIMPRESS со ссылкой на депутата.

По словам Бессараб, новое увеличение выплат и пособий должно состояться во втором квартале текущего года, т. е по планам индексация намечена на май-июнь. В настоящее время обсуждается, насколько именно должны быть проиндексированы выплаты. Ожидаемый показатель составит от восьми до десяти процентов. Скорее всего, по словам парламентария, выплаты вырастут на девять процентов.