Раскрыты детали грядущей индексации пенсий

В самое ближайшее время российских граждан ждет внеплановое повышение пенсионных выплат. Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла детали грядущей индексации пенсий.
«Сейчас представители правительства, а также Госдумы обсуждают, каким именно образом будет происходить этот процесс», – пишет PRIMPRESS со ссылкой на депутата.
По словам Бессараб, новое увеличение выплат и пособий должно состояться во втором квартале текущего года, т. е по планам индексация намечена на май-июнь. В настоящее время обсуждается, насколько именно должны быть проиндексированы выплаты. Ожидаемый показатель составит от восьми до десяти процентов. Скорее всего, по словам парламентария, выплаты вырастут на девять процентов.
Как уточняет PRIMPRESS, индексация пройдет автоматическом режиме и коснется как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудится.
Ранее «ФедералПресс» писал, что работающим пенсионерам раскрыли секрет выгодного увольнения.