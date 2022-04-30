Какие льготы положены российским предпенсионерам

С 2019 года российским предпенсионерам доступны льготы и меры соцподдержки, которые ранее были положены только пенсионерам. Об этом «Прайм» сообщила гендиректор НПФ «Будущее» Светлана Касина.

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«Для предпенсионеров предусмотрена льгота по земельному налогу. Владение участком не более шести соток налогом не облагается», – заявила Касина.

Предпенсионеры освобождены от налога на один объект недвижимости из каждой категории: квартира, жилой дом, гараж, машино-место, хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров. Правом могут воспользоваться женщины старше 55 лет и мужчины, которым более 60 лет.

Для россиян предпенсионного возраста предусмотрена льгота на транспорт, которую каждый регион устанавливает самостоятельно. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться в налоговую службу. Справка о наличии права на услугу не потребуется, так как эти данные ПФР предоставляет в электронной форме автоматически.

Если предпенсионер уплачивает взносы по личному договору негосударственного пенсионного обеспечения, он может получить социальный налоговый вычет. В этом случае возвращают до 15 600 рублей в год от взносов с суммы, которая не превышает 120 000 рублей в год, сообщает Prime.