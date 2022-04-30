Какие льготы положены российским предпенсионерам

С 2019 года российским предпенсионерам доступны льготы и меры соцподдержки, которые ранее были положены только пенсионерам. Об этом «Прайм» сообщила гендиректор НПФ «Будущее» Светлана Касина.
«Для предпенсионеров предусмотрена льгота по земельному налогу. Владение участком не более шести соток налогом не облагается», – заявила Касина.
Предпенсионеры освобождены от налога на один объект недвижимости из каждой категории: квартира, жилой дом, гараж, машино-место, хозяйственные постройки площадью до 50 квадратных метров. Правом могут воспользоваться женщины старше 55 лет и мужчины, которым более 60 лет.
Для россиян предпенсионного возраста предусмотрена льгота на транспорт, которую каждый регион устанавливает самостоятельно. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо обратиться в налоговую службу. Справка о наличии права на услугу не потребуется, так как эти данные ПФР предоставляет в электронной форме автоматически.
Если предпенсионер уплачивает взносы по личному договору негосударственного пенсионного обеспечения, он может получить социальный налоговый вычет. В этом случае возвращают до 15 600 рублей в год от взносов с суммы, которая не превышает 120 000 рублей в год, сообщает Prime.
Ранее «ФедералПресс» писал, как работающие россияне будут получать выплаты на майских праздниках. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова