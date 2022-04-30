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50 минут назад

В России резко подорожает красная и черная икра

Елена Прошина

В ближайшее время в России резко подорожает черная и красная икра. Это связано с новыми санитарными правилами, низкой добычей лососевых и взлетевшими ценами на рыбный комбикорм.

В России резко подорожает красная и черная икра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такой прогноз сделал владелец группы «Русский икорный дом», президент «Союза осетроводов России» Александр Новиков, передает «Ридус».

По его словам, с 1 марта в стране ввели новые санитарные правила: для посола икры требуется присутствие ветеринарного специалиста. Это трудно обеспечить на удаленных предприятиях Дальнего Востока. Кроме того, сезон производства икры начинается с середины июня и заканчивается в августе. Поэтому ветеринара надо или нанимать на три месяца или «держать круглый год». Это смогут позволить себе далеко не все производственные компании.

«Надо понимать, что такого количества свободных ветврачей в России просто не существует»,- сказал Новиков.

Он считает, что новое правило, скорее всего, отменят.

Однако остается еще два негативных фактора. В этом сезоне упала добыча лососевых, а цена комбикорма для рыб уже выросла на 25%.

«Из-за проблем с логистикой нам уже перестали поставлять комбикорма для осетровых рыб. Придется переходить на производство своих кормов, что, безусловно, приведет к удорожанию», - сказал эксперт.

Ранее эксперты рассказали, как недобросовестные производители смешивают искусственные и натуральные икринки, чтобы повысить прибыль.

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