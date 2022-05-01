Пенсионерам объяснили, когда можно не платить за ЖКХ

Российские пенсионеры могут не платить за жилищно-коммунальные услуги в некоторых случаях. Кто имеет право отказаться от оплаты ЖКХ, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.

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«Сейчас стало проще освободить себя от оплаты части коммунальных услуг. На сторону пенсионеров встал Верховный суд Российской Федерации», – заявил Власов.

Не оплачивать коммуналку имеют право пенсионеры, которые докажут, что данные услуги были оказаны им некачественно. Для этого достаточно приложить фотографии или видео, доказывающие факт некачественного оказания услуг. Это может быть фотография воды странного цвета, текущей из крана. В таком случае пенсионер может отказаться платить за данную услугу ЖКХ.

Верховный суд РФ постановил, что все коммунальные услуги должны быть надлежащего качества. УК обязаны вернуть деньги за некачественные услуги, а также компенсировать пенсионерам ущерб в размере половины их стоимости. Помимо этого, с собственника квартиры не могут взыскать долги за коммуналку, если истек трехлетний срок давности. С 2022 года у граждан появилась возможность не оплачивать услуги по отоплению в еще нескольких случаях.

Так, если владелец жилья установил приборы учета тепловой энергии в квартиру, а коммунальщики отказываются принимать показания по счетчикам, гражданин имеет право не оплачивать отопление в принципе. Такое решение вынес Конституционный суд Российской Федерации, передает Primpress.