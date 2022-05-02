Как узнать размер будущей пенсии

С января этого года Пенсионный фонд начал заблаговременно — женщинам с 40 лет, а мужчинам с 45 — сообщать, удалось ли им уже заработать право на пенсию и на какие выплаты они смогут рассчитывать в будущем. Где получить эту информацию, как определить величину пенсии самостоятельно и что влияет на ее размер, разбиралась «Парламентская газета».

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Право на страховую пенсию по старости человек получает, если он достиг пенсионного возраста, набрал нужное количество пенсионных баллов и наработал необходимый для этого стаж.

В этом году на пенсию могут уйти женщины, рожденные во втором полугодии 1965 года, и мужчины, рожденные во втором полугодии 1960 года, — для них пенсионный возраст повышен на 1,5 года. Им назначат пенсии в первом полугодии 2022 года.

В 2023 году на пенсию по старости выходить некому, потому что женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года смогут уйти на заслуженный отдых только в 2024 году — для них прибавка возраста составит три года: в 58 и 63 года соответственно.

Что входит в стаж

Начиная с 2024 года общий стаж, необходимый для назначения пенсии, составит 15 лет. В этом году еще действует переходный период и минимальный стаж — 13 лет, напомнила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. При этом важно помнить, какие периоды работы будут учитывать.

До 2002 года в расчет возьмут все периоды, которые подтверждены документально, например записью в трудовой книжке или справкой о работе. С 2002 года подтверждения самого факта работы недостаточно: в стаж для назначения пенсии включают только те годы, за которые шли страховые взносы в Пенсионный фонд. Помимо трудового стажа для определения права на пенсию включают нестраховые периоды. Например, это служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, время ухода за престарелыми или за инвалидами I группы, срок, когда человек не работал, но состоял на учете в службе занятости.

По баллу с МРОТа

В 2022 году для получения права на пенсию необходимо набрать минимум 23,4 пенсионного балла. Формула, по которой их подсчитывают, достаточно сложная. Но ориентироваться можно на минимальный размер оплаты труда.

«Если вы получаете зарплату в один МРОТ, а так, к сожалению, нередко бывает, когда человеку платят такой оклад официально, а остальное отдают «в конверте», то в год вы зарабатываете один пенсионный балл. Если зарплата в два МРОТ, то два балла, пять МРОТ, значит — пять баллов», — пояснила Елена Бибикова.

Поэтому, если человек всю жизнь получал большую часть зарплаты неофициально, и с нее не отчислялись взносы в Пенсионный фонд, то баллов может и не хватить.

Формула достатка

Страховую пенсию рассчитывают по следующей формуле: сумму всех набранных к моменту назначения пенсии баллов умножают на стоимость балла и к полученной величине прибавляют фиксированную выплату. С 1 января 2022 года стоимость пенсионного балла составляет 107,36 рубля, а размер фиксированной выплаты — 6564,31 рубля.

Если за пенсией по старости обратиться не сразу по достижении пенсионного возраста, а повременить, то при подсчете будут использовать повышающие коэффициенты. Их определяют исходя из числа полных месяцев, которые истекли со дня возникновения права на пенсию до дня, с которого выплату назначат.

Повышенная фиксированная выплата положена, например, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, инвалидам I группы, людям, живущим в сельской местности и проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Лучше раньше

С большей точностью рассчитать будущую пенсию поможет онлайн-калькулятор на сайте Пенсионного фонда. Там же, в личном кабинете, можно увидеть, сколько пенсионных коэффициентов уже удалось заработать.

Более того, с этого года ПФР начал заранее информировать россиян о пенсионных правах. Уведомления высылают мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг. В дальнейшем информация будет поступать раз в три года. К началу апреля данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили более 740 тысяч человек, сообщили на сайте Пенсионного фонда.

В информационном письме ПФР указаны условия получения права на страховую пенсию по старости. Кроме того, из него можно узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер выплат.

Таким образом, можно заранее оценить свои пенсионные права и при необходимости подумать, как, например, заработать побольше пенсионных баллов, или уточнить периоды стажа.