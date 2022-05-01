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1 час назад

Сбербанк улучшил условия по потребкредитам

Газета.Ruиещё 1

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, сообщает пресс-служба организации.

Сбербанк улучшил условия по потребкредитам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снижение распространяется на все категории заемщиков, минимальная ставка составляет 17,9% годовых и доступна для зарплатных клиентов банка.

«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть наши программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия для наших клиентов», — пояснил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее сообщалось, что Сбербанк нарастил кредитование застройщиков жилья. Портфель девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке за последний год удвоился, а за первый квартал 2022 года вырос на 14 процентов и составил более 2 трлн рублей.

Личный счет,Сергей Широков,Сбербанк России,
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