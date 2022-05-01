Сбербанк улучшил условия по потребкредитам

Снижение распространяется на все категории заемщиков, минимальная ставка составляет 17,9% годовых и доступна для зарплатных клиентов банка.

«Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам оперативно пересмотреть наши программы потребительского кредитования и предложить более выгодные условия для наших клиентов», — пояснил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков .

Ранее сообщалось, что Сбербанк нарастил кредитование застройщиков жилья. Портфель девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке за последний год удвоился, а за первый квартал 2022 года вырос на 14 процентов и составил более 2 трлн рублей.