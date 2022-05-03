Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
23 минуты назад

Дачникам напомнили, когда за шашлыки на даче придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей

Российская Газета

В прошлом году были пересмотрены правила противопожарного режима. Поэтому большинство дачников озабочены тем, куда же девать отходы? Раньше их просто сжигали в ямах, сейчас этого делать нельзя. Да и шашлыки нужно жарить по-правилам.

Дачникам напомнили о штрафе в 5 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

"Ветки можно сжигать, - успокоил садоводов во время "прямой линии" в "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - Но есть определенные требования. Главное, чтобы от дома, от забора было не менее 5 метров. Можно сжигать в бочке, можно просто выделить определенное место.

Другое дело, что мы с вами в СНТ имеем право утвердить порядок, что мы не сжигаем листву в определенный период времени. Особенно это касается праздников, в том числе и майских праздников. Представьте, приезжаем с вами на дачу, располагаемся с семьей, и тут со всех сторон начинают палить листву. Это что за запах будет? Все же задохнутся!"

Он также напомнил, что на территории общего пользования вообще запрещено что-либо сжигать. Поэтому нужно заказывать контейнер.

"В контейнер грузим все отходы, весь мусор и вывозим. Это общее правило. Что касается шашлыков, то, конечно же, жарим их, но не около дома. 5 метров строго отмеряете. Если ближе к соседу, придется делиться шашлыком, чтобы не попасть на 5000 рублей штрафа", - напомнил Чаплин.

Один из налоговых вычетов в России предложили увеличить вдвое

Кроме того, он рассказал, что СНТ должны заключать договор на вывоз мусора.

"У нас в Подмосковье в 2021 году 96 процентов СНТ заключили договор на вывоз мусора. Но некоторые начали хитрить. Хитрость заключается в том, что некоторые председатели СНТ говорят: слушайте, зачем мы платим эти деньги, давайте мы будем заказывать один контейнер в месяц. А за этот месяц уже образовывается гигантская гора мусора. Вот, чтобы такого не было, мы сейчас считаем число членов СНТ, число проживающих, и будут нормативы. И этими нормативами мы уйдем от хитрецов", - добавил депутат.

Личный счет,Никита Чаплин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители