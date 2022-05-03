Дачникам напомнили о штрафе в 5 тысяч рублей

В прошлом году были пересмотрены правила противопожарного режима. Поэтому большинство дачников озабочены тем, куда же девать отходы? Раньше их просто сжигали в ямах, сейчас этого делать нельзя. Да и шашлыки нужно жарить по-правилам.
"Ветки можно сжигать, - успокоил садоводов во время "прямой линии" в "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. - Но есть определенные требования. Главное, чтобы от дома, от забора было не менее 5 метров. Можно сжигать в бочке, можно просто выделить определенное место.
Другое дело, что мы с вами в СНТ имеем право утвердить порядок, что мы не сжигаем листву в определенный период времени. Особенно это касается праздников, в том числе и майских праздников. Представьте, приезжаем с вами на дачу, располагаемся с семьей, и тут со всех сторон начинают палить листву. Это что за запах будет? Все же задохнутся!"
Он также напомнил, что на территории общего пользования вообще запрещено что-либо сжигать. Поэтому нужно заказывать контейнер.
"В контейнер грузим все отходы, весь мусор и вывозим. Это общее правило. Что касается шашлыков, то, конечно же, жарим их, но не около дома. 5 метров строго отмеряете. Если ближе к соседу, придется делиться шашлыком, чтобы не попасть на 5000 рублей штрафа", - напомнил Чаплин.
Кроме того, он рассказал, что СНТ должны заключать договор на вывоз мусора.
"У нас в Подмосковье в 2021 году 96 процентов СНТ заключили договор на вывоз мусора. Но некоторые начали хитрить. Хитрость заключается в том, что некоторые председатели СНТ говорят: слушайте, зачем мы платим эти деньги, давайте мы будем заказывать один контейнер в месяц. А за этот месяц уже образовывается гигантская гора мусора. Вот, чтобы такого не было, мы сейчас считаем число членов СНТ, число проживающих, и будут нормативы. И этими нормативами мы уйдем от хитрецов", - добавил депутат.