Дачникам напомнили о штрафе в 5 тысяч рублей

"У нас в Подмосковье в 2021 году 96 процентов СНТ заключили договор на вывоз мусора. Но некоторые начали хитрить. Хитрость заключается в том, что некоторые председатели СНТ говорят: слушайте, зачем мы платим эти деньги, давайте мы будем заказывать один контейнер в месяц. А за этот месяц уже образовывается гигантская гора мусора. Вот, чтобы такого не было, мы сейчас считаем число членов СНТ, число проживающих, и будут нормативы. И этими нормативами мы уйдем от хитрецов", - добавил депутат.