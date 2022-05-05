Байден дал американцам совет по поводу экономии

Президент США Джо Байден призвал американцев пересаживаться на электромобили, чтобы экономить на топливе. Об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме с речью, посвященной экономике страны.

Фото: AFP/MANDEL NGAN AFP/MANDEL NGAN

Байден рассказал, что в его планы входят налоговые льготы для потребителей на покупку новых или подержанных электромобилей. Президент подчеркнул, что это позволит водителям экономить на топливе до 80 долларов в месяц, передает ТАСС.

Кроме того, американский лидер пообещал налоговые льготы на покупку солнечных панелей, тепловых насосов, энергосберегающих окон и дверей. Это, по его словам, позволит жителям страны экономить еще в среднем 500 долларов в год.

Ранее американская газета The Hill заявила, что граждане США беднеют с каждым днем из-за экономической политики Байдена. Издание также утверждает, что экономика США страдает от роста инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию.