Дачников предупредили о «неожиданных» штрафах

Юрист Петр Гусятников рассказал, что российские дачники могут столкнуться с «неожиданными» штрафами - к примеру, за опасное приготовление шашлыка и самовольные постройки. Об этом сообщает «Прайм».

От двух до трех тысяч рублей штрафа можно получить, если развести огонь слишком близко к постройкам.

«Если еда готовится в мангалах, жаровнях и тому подобном, то от мангала до домов и прочих построек должно быть не менее пяти метров. В радиусе двух метров не должно быть горючих или легковоспламеняющихся материалов, в том числе и сухой травы», - рассказал Гусятников.

Если еду готовят на костре, для него необходимо создать «очаг» в земле (не менее 30 сантиметров глубиной и диаметром в один метр). Расстояние до ближайших построек - не меньше 50 метров, а в радиусе десяти метров не должно быть ничего, что может загореться.

«При этом в обоих случаях под рукой должно находиться средство, с помощью которого можно будет тушить пожар, например, ведро с водой», - подчеркнул юрист.

Гусятников отметил, что оштрафовать могут и за использование участка не по назначению. Штраф составит от 0,5 до одного процента от кадастровой стоимости участка, но не менее десяти тысяч рублей

В качестве примера он привел историю дачницы из Калужской области, которой пришлось заплатить 20 тысяч рублей за заросший смешанным лесом участок, - ее дача расположена на землях сельскохозяйственного назначения.

За самовольную постройку на даче грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей и снос. Гусятников отметил, что это не касается построек площадью до 500 квадратных метров.

Юрист Ирина Сивакова ранее предупредила, что дачникам, построившим большие бани с «прочным фундаментом», придется уплачивать дополнительный налог.

В законодательстве не предусмотрены отдельный налог на бани. Однако среди объектов налогообложения указаны в том числе хозяйственные строения и сооружения, расположенные на личных участках граждан.

Собственник земли должен платить налог на баню, если она относится к хозпостройкам, объяснила юрист.

Главным критерием для определения хозпостройки считается наличие или отсутствие у нее признаков капитального строения - прежде всего, прочного фундамента.