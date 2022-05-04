В Госдуме предрекли снижение цен на технику

«Техника, безусловно, должна быть дешевле с учетом курса, потому что она продается в валюте и конвертируется по курсу, но новые издержки, которые сегодня появились, в связи со сложностями в логистике, будут сдерживать падение цен», — приводятся в материале слова Кравченко.