В Госдуме предрекли снижение цен на технику

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предрек снижение цен на технику в России на фоне укрепления рубля. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру».
«Техника, безусловно, должна быть дешевле с учетом курса, потому что она продается в валюте и конвертируется по курсу, но новые издержки, которые сегодня появились, в связи со сложностями в логистике, будут сдерживать падение цен», — приводятся в материале слова Кравченко.
По данным Мосбиржи, на 4 мая курс доллара упал ниже 69 рублей, а евро — до 72 рублей.
Ранее владелец группы «Русский икорный дом» и президент «Союза осетроводов России» Александр Новиков заявил, что в ближайшее время в РФ резко подорожает черная и красная икра. Он объяснил это новыми санитарными правилами, низкой добычей лососевых и взлетевшей стоимостью рыбного комбикорма.