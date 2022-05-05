В России предложили запретить иметь два кредита одновременно

«Это не тот процесс, который должен вот так странно и жестко регулироваться. Например, у человека потребительский кредит на 100 тыс. рублей. И он берет в ипотеку 5 млн рублей, чтобы купить квартиру за 10 млн рублей, то есть с 50-процентным первоначальным взносом. Для банков это автоматически является знаком качества заемщика. И ему должны в ипотеке отказать? Или он должен сорваться, закрыть маленький кредит и прийти за большим? А в это время желаемая квартира может уйти, поскольку на закрытие кредитного счета тоже требуется какое-то время. Что это, если не абсурд?» — пояснил Коган.