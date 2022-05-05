Названы подешевевшие после роста рубля товары

Экономист CMS Institute Николай Переславский рассказал, что благодаря росту рубля начали падать цены на бытовую технику и электронику. Об этом сообщает «Прайм».

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На фоне украинского кризиса курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, россияне отмечали рост цен практически на все. Однако в конце марта российская валюта отыграла большую часть потерь

По итогам торгов Московской биржи, прошедших 4 мая, средневзвешенный курс доллара составил 69,5612 рубля.

Минимальный курс доллара во время торгов достигал 68,2 рубля, максимальный - 70,9025 рубля. Доллар падал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Евро на торгах стоил дешевле 71 рубля впервые с февраля 2020 года.

Россияне жаловались, что, несмотря на укрепление рубля, цены не падают. Переславский заявил, что сейчас большинство товаров стоят на 20-25 процентов дороже, чем было в начале февраля. Это, по его словам, укладывается в рамки инфляции.

При этом из-за ухода многих иностранных компаний с российского рынка возник дефицит некоторых товаров - это автозапчасти, некоторые лекарства, строительная техника, отделочные материалы, комплектующие для компьютеров и сетевое оборудование. Их либо невозможно найти, либо стоят они слишком дорого.

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», - заявил экономист.

Он отметил, что цены на электронику и бытовую технику в марте менялись каждый день. К примеру, самый дорогой новый айфон продавался за 200 тыс. рублей, но уже через три дня подешевел до 160 тыс.