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35 минут назад

Россиянам рассказали о выгоде инвестиций в вино и предметы искусства

Лера Букина

Нестандартные инвестиции в России пока что не столь популярны. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Россиянам рассказали о выгоде инвестиций в вино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет обо всех вложениях, которые не являются акциями, облигациями, ПИФами, валютами, недвижимостью. Он подчеркнул, что нестандартных инвестиций много. Так, к ним относятся предметы искусства, вина, старинная мебель, автографы и личные вещи известных людей, NFT-товары.

«Как правило, такие товары продаются на аукционах или в специальных маркетплейсах», — подчеркнул Григорян.

По словам эксперта, данные инвестиции сами по себе менее ликвидны, однако при удачном стечении обстоятельств они способны принести владельцу большую прибыль.

«Например, известен случай, когда человек приобрел бутылку вина за 30 долларов, а через 20 лет продал ее на аукционе за 500 тысяч долларов», — указал Григорян.

Среди недостатков нестандартных инвестиций – вероятность не получить прибыль, длинный срок инвестирования от 10 лет и больше), высокие риски приобрести подделку и высокий порог входа (например, если речь идет о предметах искусства).

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Основным преимуществом является возможность получить прибыль в десятки и сотни тысяч процентов, отметил Григорян.

По его словам, нестандартные инвестиции являются игрой, в которой можно выиграть, а можно и проиграть.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко заявила агентству «Прайм», что к нестандартным видам инвестирования относится, в частности, инвестирование в антиквариат. Наиболее ликвидной частью антиквариата, по ее словам, являются монеты, денежные купюры (банкноты), ювелирные и изделия из драгоценных металлов.

Личный счет,Сергей Григорян,РУДН,
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