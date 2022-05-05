Названа стоимость отдыха на Бали

Эксперты туриндустрии отмечают повышенный спрос на отдых на Бали. Они также сказали, сколько стоят туры на курорт, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В настоящее время путевки на остров бронируют по большей части обеспеченные путешественники, которые готовы отдать за поездку минимум $1,5-2 тыс. (примерно 97-130 тыс. рублей).
«Наверное, сейчас для Бали наступило золотое время, когда туда в большом количестве едут обеспеченные туристы и, конечно, фанаты острова», — подчеркнула директор по маркетингу туроператора ПАКС Любовь Чучмаева.
Высокая стоимость отдыха на Бали обусловлена дорогими авиабилетами и визой, поясняют в АТОР. В частности, перелет авиакомпаниями Qatar Airways, Turkish Airlines или Emirates с пересадками стоит минимум 45 тыс. рублей в одну сторону. Стоимость оформления визы составляет около $145 (9,4 тыс. рублей).
Также сообщается, что туристы могут сэкономить на проживании, ведь многие отели на Бали понизили цены на 50% из-за простоя на фоне пандемии.
Ранее гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что на российских курортах зафиксировано снижение заявленной стоимости размещения в отелях на летний период. Он подчеркнул, что в марте—апреле средний тариф в трехзвездных гостиницах на 15–16% превышал прошлогодний, а сейчас — на 4–5%.