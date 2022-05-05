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38 минут назад

Названа стоимость отдыха на Бали

Лера Букина

Эксперты туриндустрии отмечают повышенный спрос на отдых на Бали. Они также сказали, сколько стоят туры на курорт, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Названа стоимость отдыха на Бали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время путевки на остров бронируют по большей части обеспеченные путешественники, которые готовы отдать за поездку минимум $1,5-2 тыс. (примерно 97-130 тыс. рублей).

«Наверное, сейчас для Бали наступило золотое время, когда туда в большом количестве едут обеспеченные туристы и, конечно, фанаты острова», — подчеркнула директор по маркетингу туроператора ПАКС Любовь Чучмаева.

Высокая стоимость отдыха на Бали обусловлена дорогими авиабилетами и визой, поясняют в АТОР. В частности, перелет авиакомпаниями Qatar Airways, Turkish Airlines или Emirates с пересадками стоит минимум 45 тыс. рублей в одну сторону. Стоимость оформления визы составляет около $145 (9,4 тыс. рублей).

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Также сообщается, что туристы могут сэкономить на проживании, ведь многие отели на Бали понизили цены на 50% из-за простоя на фоне пандемии.

Ранее гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что на российских курортах зафиксировано снижение заявленной стоимости размещения в отелях на летний период. Он подчеркнул, что в марте—апреле средний тариф в трехзвездных гостиницах на 15–16% превышал прошлогодний, а сейчас — на 4–5%.

Личный счет,Сергей Ромашкин,Emirates,Ассоциация туроператоров России,
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