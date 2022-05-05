ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с помощью VPN

«Дело в том, что когда мы блокируем сайт нелегала или финансовой пирамиды, доступ к нему ограничивается только в российском интернет-пространстве. А если человек использует VPN, то такой сайт для него открыт, он не видит, что ресурс был заблокирован и является нелегальным», – сказал Лях.