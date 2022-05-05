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33 минуты назад

Россияне начали скупать мебель

Лера Букина

За четыре месяца 2022 года продажи мебели в онлайн-магазине Wildberries увеличились почти в четыре раза к аналогичному периоду 2021 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера.

Продажи мебели возросли на 266 процентов. В апреле 2022 года больше всего пользовались спросом крупногабаритные товары для дачи. Кроме того, россияне заказывали доставку сразу на участок. В мае, вероятно, наступит пик доставок.

Среди самых популярных товаров - наборы пластиковой мебели, плетенные стулья и столы, подвесные кресла, шезлонги, лежаки и качели.

Стало известно, на чем экономят россияне

В начале 2022 года среди мебели россияне больше всего отдавали предпочтение стеллажам, столам, мебельным полкам, матрасам и стульям. В тот период увеличились продажи крупногабаритных предметов, включая диваны (+ 1,2 тысячи процента), детские комоды (на 899 процентов), раскладные кресла (на 603 процента), кресла-качалки (на 410 процентов), стеллажи (на 376 процентов).

Ранее сообщалось, что, по данным «М.Видео-Эльдорадо», в январе-марте 2022 года граждане России покупали большое количество умных камер и датчиков. Спрос на устройства для «умного дома» вырос в 1,5 раза по отношению к показателю 2021 года.

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