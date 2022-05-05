Льготная ипотека для IT-специалистов: условия, как получить

Правительство запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Такие сотрудники смогут взять кредиты по ставке не выше 5%, сообщалось в Telegram-канале кабмина.

Фото: ТАСС ТАСС

Льготная ипотека для IT-специалистов в 2022 году будет финансироваться за счет 1,5 млрд руб., которые власти выделят из резервного фонда на субсидирование, пишет «РБК Недвижимость».

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Условия льготной ипотеки для специалистов в области IT

— ставка не более 5%;

— максимальный размер кредита составит 18 млн руб. для жителей регионов с населением не менее 1 млн человек и 9 млн руб. для остальных;

— возраст — от 22 до 44 лет включительно;

— зарплата не менее 150 тыс. руб. в месяц до вычета НДФЛ в регионах, где проживает более 1 млн человек, и не менее 100 тыс. руб. – в других субъектах федерации;

— первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости квартиры (дома).

Программа действует по 31 декабря 2024 года включительно.

Об этом сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление правительства принято 30 апреля 2022 года.

«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд руб.», — сказал глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая.

Кто может получить льготный кредит на покупку квартиры

На получение льготной ипотеки для IT-специалистов могут претендовать сотрудники компаний в сфере информационных технологий, занимающиеся разработкой программного обеспечения, проектированием и планированием, подготовкой к эксплуатации и сопровождением компьютерных систем, а также деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники, созданием баз данных и информационных ресурсов. Компания должна получать не менее 90% дохода от деятельности в области информационных технологий и числиться в реестре организаций, аккредитованных Минцифры. Количество ее сотрудников должно составлять не менее семи человек.

globallookpress.com

Что можно купить в рамках льготной ипотеки для IT-специалистов:

— готовое жилье в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, в том числе с участками;

— строящееся жилье в многоквартирных домах и домах блокированной застройки, в том числе вместе с участками;

— индивидуальные жилые дома на территории малоэтажных жилых комплексов, в том числе на этапе строительства;

— индивидуальные жилые дома на земельных участках, не находящиеся на территории малоэтажных жилых комплексов.