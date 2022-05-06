Россиянам предсказали падение цен на ряд товаров

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» предсказал, что скоро россиян ждет падение цен на ряд товаров.

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По словам аналитика, рост цен в России ждать не стоит, поскольку покупательская способность населения не повышается, а падает. Он напомнил, что пиломатериалы после взлета цен год назад уже подешевели с января примерно на 20 процентов. Затем этот тренд или продолжится, или цены устаканятся на нынешних уровнях.

Коган подчеркнул, что один из главных покупателей дерева из России — Китай, однако не только на легальной основе. Незаконный вывоз древесины уже обернулся несколькими уголовными делами на Дальнем Востоке, напомнил он.

Эксперт выразил мнение, что сейчас этот процесс будет более централизованным и законным, поскольку в Сибирь и в ДВФО постепенно начинают заходить крупные деревообрабатывающие компании, причем речь идет как о государственных, так и о частных.