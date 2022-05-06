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47 минут назад

Названы условия индексации пенсии россиян

Елена Прошина

В России дополнительная индексация пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет произведена автоматически, сообщает «Москва 24» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Названы условия индексации пенсии россиян
Фото: ТАССТАСС

По её словам, никаких заявлений писать не нужно. В настоящее время решение об уровне индексации социальных выплат гражданам страны обсуждается в профильных комитетах Госдумы и в правительстве.

«Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», – сообщила депутат.

Как напоминал Бессараб, 27 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение депутатам проработать необходимые поправки и правовые механизмы для внепланового повышения пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в кратчайшие сроки.

Отмечается, что писать заявление для индексации выплаты россиянам не нужно, поскольку это все будет производиться в автоматическом режиме. Это возможно благодаря тому, что Пенсионный фонд России обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно заявления.

Ранее на заседании Совета законодателей Владимир Путин сообщил, что решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюджетников примут в ближайшее время.

Личный счет,Светлана Бессараб,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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