Названы условия индексации пенсии россиян

В России дополнительная индексация пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет произведена автоматически, сообщает «Москва 24» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

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По её словам, никаких заявлений писать не нужно. В настоящее время решение об уровне индексации социальных выплат гражданам страны обсуждается в профильных комитетах Госдумы и в правительстве.

«Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», – сообщила депутат.

Как напоминал Бессараб, 27 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение депутатам проработать необходимые поправки и правовые механизмы для внепланового повышения пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в кратчайшие сроки.

Отмечается, что писать заявление для индексации выплаты россиянам не нужно, поскольку это все будет производиться в автоматическом режиме. Это возможно благодаря тому, что Пенсионный фонд России обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно заявления.