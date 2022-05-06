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51 минуту назад

В России начали продавать дешевые урезанные страховки

Мария Иванова

Российские страховщики запускают урезанные страховки (в них включены ограниченный набор рисков и доплата), которые стоят гораздо дешевле обычных. «Известия» рассказали, что эти продукты уже пользуются повышенным спросом.

В России начали продавать дешевые урезанные страховки
Фото: ТАССТАСС

В линейке добровольного медицинского страхования (ДМС) «РЕСО-Гарантия» в ближайшее время появятся продукты с франшизой (когда владелец полиса оплачивает часть ущерба) и каско с ограниченным покрытием. СК «МАКС» начнет предлагать полис добровольного автострахования с франшизой. Однако если виновник аварии установлен, владельцу полиса платить не придется, полную сумму возместит компания.

По данным «Известий», за последние два месяца цены на рынке ДМС выросли на 10 - 12 процентов и продолжают расти на фоне инфляции.

Глава «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов заявил, что если купить ДМС с франшизой, стоимость страховки будет на 15–30 процентов ниже. По его словам, обычно спрос на страховки с франшизами составляет до 40 процентов от общего числа купленных полисов, но теперь он может вырасти еще на 10–15 процентов.

В «Ингосстрахе» также заявили, что страховки с франшизой позволяют сэкономить до 15–30 процентов стоимости полиса.

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Доля более дешевого «мини-каско» обычно не больше пяти процентов от портфеля, но в кризис она может расти до 20 процентов. Глава департамента маркетинга страховой компании «Согласие» Дмитрий Басов заявил, что «мини-каско» может стоить на 80 процентов дешевле, чем обычный полис.

В Минфине ранее сообщили, что из-за волатильного курса рубля и нарушения цепочек поставок запчастей вырастут тарифы ОСАГО. В последние три года средняя стоимость полиса почти не менялась и составляла около 5,6 тыс. рублей за год.

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