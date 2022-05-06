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40 минут назад

Пенсии россиян проиндексируют автоматически

Рамблер

Пенсии российских пенсионеров будут автоматически проиндексированы, предположительно, на 9%. Об этом заявила в интервью телеканалу «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пенсии россиян проиндексируют автоматически
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — подчеркнула депутат.

По ее словам, пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно документацию. Вместе с тем Бессараб отметила, что в настоящее время в профильных комитетах Госдумы и правительстве не обсуждается точная сумма увеличения выплат.

«Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов», — подчеркнула депутат.

Ранее 27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в ближайшее время примут решение по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат бюджетников.

С 1 мая Пенсионный фонд России начал принимать заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет.

Личный счет,Светлана Бессараб,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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