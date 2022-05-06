На сайте правительства появился навигатор по мерам поддержки граждан и бизнеса

Навигатор, который поможет россиянам сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки на фоне внешних ограничений, заработал на сайте правительства. Он составлен в виде анкеты и размещен в разделе, посвященном помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Перейти к навигатору можно, нажав на кнопку «Узнайте, какие меры подходят именно вам». Система предложит выбрать категорию – бизнес или граждане. Далее, ответив на несколько несложных вопросов, пользователь получит список конкретных мер, которые доступны ему в сложившейся жизненной ситуации», – поясняется в сообщении.

Раздел с информацией о различных инструментах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций появился на сайте правительства в марте. Меры сгруппированы как по категориям получателей, так и по отдельным отраслям и сферам деятельности. В карточках содержатся описание, условия получения помощи, ссылки на полезные ресурсы и нормативные документы.

Так, граждане могут получить актуальную информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет или льготную ипотеку, воспользоваться социальным контрактом или кредитными каникулами, пройти переобучение или вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.

Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.