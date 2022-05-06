Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту: россиянам дали совет

«Еврооблигации (они почти все российские) пока лучше не рассматривать из-за риска технических дефолтов. Валютные фонды заблокированы. Остаются иностранные акции, где дивидендная доходность может превышать 10% в долларах. Но опять же есть проблемы с получением денег: некоторые депозитарии не могут перевести накопленный у них доход держателям акций. Собственно, остаётся (не считая вкладов) вариант с вложением в рост иностранных акций. На Санкт-Петербургской бирже сейчас свободно торгуется более 1600 иностранных акций, в основном США, Европы и Китая», — подчеркнул он.