Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту: россиянам дали совет

Курсы доллара и евро периодически обновляют минимумы. Life узнал мнение экспертов о том, как долго продлится укрепление рубля, а также стоит ли сейчас продавать или покупать валюту.
«Мы имеем два возможных сценария развития событий. Первый — это снижение до 60–64 рублей за доллар ввиду действующих ограничений и жесткого регулирования со стороны ЦБ. Далее будет постепенный рост к уровням 70–80 рублей. Второй сценарий — это жесткая привязка рубля к золото-товарной корзине и тогда возможный поход к 23–25 рублям за доллар, по оценкам разных экспертов», — заявил инвестор, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов.
Инвесторам не стоит бояться ослабления курса валют и спешить продавать доллары и евро, считает эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По возможности, по его словам, следует докупать валюту по текущему курсу, отметил он. Возврат доллара к более равновесному уровню 75–80 способен принести до 20% доходности в рублях, указал эксперт.
«Если валюта США отыграет в течение ближайших месяцев к отметкам 90–100, то это до 50% прибыли. Возможно, валюта еще будет какое-то время снижаться или не меняться в цене. Но, во-первых, потерять на этом более 20% вы вряд ли сможете (для этого доллар должен откатиться ниже 50)», — отметил Емельянов.
Он назвал нынешнее укрепление рубля краткосрочной аномалией.
По мнению генерального директора инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгения Лашкова, россиянам не следует поддаваться общим настроениям и спешить избавляться от долларов и евро. По его словам, они остаются одним из самых надежных вариантов вложения средств.
Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода прогнозирует закрепление доллара в мае в пределах 60–65 рублей. Именно в этот период и следует покупать американскую валюту, считает он.
Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов рекомендует покупать на бирже по сегодняшним выгодным курсам доллары и евро на будущее. По его словам, при инфляции выше 17% оставлять накопления только в рублях будет означать риск потерь.
Валерий Емельянов рассказал, куда можно вложить сбережения в валюте.
«Еврооблигации (они почти все российские) пока лучше не рассматривать из-за риска технических дефолтов. Валютные фонды заблокированы. Остаются иностранные акции, где дивидендная доходность может превышать 10% в долларах. Но опять же есть проблемы с получением денег: некоторые депозитарии не могут перевести накопленный у них доход держателям акций. Собственно, остаётся (не считая вкладов) вариант с вложением в рост иностранных акций. На Санкт-Петербургской бирже сейчас свободно торгуется более 1600 иностранных акций, в основном США, Европы и Китая», — подчеркнул он.