Как не прогадать с кешбэком в условиях его снижения

Банки перестали активно начислять клиентам кешбэк. Некоторые решили поменять его размер, другие — условия начисления бонусов. Life разбирался, как в данном случае можно извлечь выгоду от своих карт.
Зачастую кредитные организации делают так, что по одним картам клиентов кешбэк копится в рублях, а по другим — в неких банковских бонусах (баллах), которыми можно частично оплатить некоторые товары у партнеров банка. Что касается баллов, то с ними не все так однозначно. Клиентам для частичной оплаты баллами необходимо накопить определенное количество бонусов (200–500). Так, банк за счет фактической отсрочки выплаты кешбэка может немного заработать на обороте тех средств, которые пока не задействованы для оплаты товаров. В этой связи некоторые банки кешбэк в виде бонусов и не срезали.
«Польза от карт с кешбэком есть. Даже в том случае, если размер зачислений стал ниже, ведь и небольшая скидка — это лучше, чем вообще ничего. Однако, в отличие от прошлых лет, всевозможные бонусы, которые начисляют вместо рублей, желательно не копить, а тратить как только такая возможность становится доступной», - отметил кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев.
Это обусловлено потенциальным риском ухудшения условий программы и инфляцией, которая разгоняет цены, а значит, требует большего количества этих самых бонусов, отметил эксперт. Ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн» Глеб Задоя считает, что в течение полугода российский рынок очистится от переизбытка карт с кешбэком. Тем не менее, предложения, которые реально востребованы клиентами крупных банков, сохранятся, считает он.
«И к концу года ставки по кешбэку, весьма вероятно, вернутся к уровню прошлогодних. Кроме того, можно утверждать, что часть клиентских программ, скорее всего, изменят свою форму с монетарного кешбэка, например, на бесплатное предоставление ряда банковских сервисов. Это может быть выгодным для тех, кто не привык отслеживать категорию покупок, а просто использует карту как средство обычного платежа. Таким людям предпочтительнее единоразово получить некий бонус при открытии карты», - полагает эксперт.
Ранее 23 апреля Тинькофф Банк сообщил, что меняет условия начисления кэшбэка за покупки по выпущенным им картам: с 26 апреля его размер по ряду операций снижается в два раза.