Как не прогадать с кешбэком в условиях его снижения

Зачастую кредитные организации делают так, что по одним картам клиентов кешбэк копится в рублях, а по другим — в неких банковских бонусах (баллах), которыми можно частично оплатить некоторые товары у партнеров банка. Что касается баллов, то с ними не все так однозначно. Клиентам для частичной оплаты баллами необходимо накопить определенное количество бонусов (200–500). Так, банк за счет фактической отсрочки выплаты кешбэка может немного заработать на обороте тех средств, которые пока не задействованы для оплаты товаров. В этой связи некоторые банки кешбэк в виде бонусов и не срезали.