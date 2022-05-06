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3 часа назад

Озвучена стоимость отдыха в отелях Абхазии

Елена Прошина

В Абхазии предстоящим летом планируется открыть несколько новых отелей. Эксперты туристического рынка рассказали о стоимости проживания в них. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Озвучена стоимость отдыха в отелях Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из объектов уже открылся в курортном поселке Бамбора. Отель «Апсны» находится в 66 километрах от границы с Россией на первой береговой линии. В июле недельный отдых в гостинице обойдется в 73 тыс. рублей на двоих от компании «Интурист». В июне туроператор «Дельфин» предлагает отдохнуть там за 24 тыс. рублей, а «Мультитур» — за 33 тыс. рублей.

В Гагре после реконструкции откроется пансионат «Нарт». «Интурист» предлагает отдохнуть там неделю в июле за 84 тыс. рублей на двоих. От компании Fun&Sun отдых без учета расходов на дорогу обойдется в 51 тыс. рублей.

Уже в мае для туристов будет доступен «Гранд-отель Сухум», расположенный в 180 метрах от моря. В объекте размещения имеется охраняемая парковка, бассейн и Wi-Fi. При заезде 1 июля от компании «Интурист» можно отдохнуть за 78 тыс. рублей.

Напомним, по данным портала Туту.ру, Абхазия находится на 3 месте, где российские туристы чаще всего бронируют отели среди зарубежных направлений. Так, за границей большинство ищет места размещения в Турции, Белоруссии и Абхазии. Самым популярным вариантом являются номера в трехзвездочной гостинице с завтраком.

Личный счет,Ассоциация туроператоров России,
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