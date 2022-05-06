Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы в евро

"Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты "Тинькофф" могут проводить SWIFT-переводы в других валютах", - отметили в пресс-службе.

"Тинькофф банк" является онлайн-банком без отделений. Кредитная организация входит в состав группы "Тинькофф" (TCS Group), включающей в себя также виртуальный мобильный оператор, "Тинькофф страхование" , управляющую компанию "Тинькофф капитал", сеть центров разработки в крупнейших российских городах, брокера "Тинькофф инвестиции", сервисы для бизнеса, онлайн трэвел-агентство, а также автономную некоммерческую организацию "Тинькофф образование".

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь одноименного "Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций" (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), которое является ее оператором. Система позволяет осуществлять быстрый и защищенный обмен данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet, работающей по тому же принципу, что и интернет. В отличие от платежных систем (Visa или Mastercard), система осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне.