В Банке России предупредили о новом виде мошенничества: гражданам звонят и предупреждают о дефиците наличных денег.

«Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты», - говорится в сообщении ЦБ.

Злоумышленники предлагают свои жертвам перевести деньги с карты или счета на некий «специальный счет», с которого затем якобы можно будет беспрепятственно снять средства. Чтобы «открыть счет», мошенникам требуется номер карты, код безопасности и подтверждающий код из смс-сообщения от банка.

С помощью этих сведений мошенники получают доступ к счету жертвы и переводят деньги на свои счета.