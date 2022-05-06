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2 часа назад

ЦБ: мошенники используют актуальную повестку для обмана граждан

Вероника Полынина

В Банке России предупредили о новом виде мошенничества: гражданам звонят и предупреждают о дефиците наличных денег.

«Злоумышленники используют актуальную повестку для хищения средств у граждан. Например, якобы сотрудники банка звонят и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты», - говорится в сообщении ЦБ.

Злоумышленники предлагают свои жертвам перевести деньги с карты или счета на некий «специальный счет», с которого затем якобы можно будет беспрепятственно снять средства. Чтобы «открыть счет», мошенникам требуется номер карты, код безопасности и подтверждающий код из смс-сообщения от банка.

Эксперт объяснил, куда жаловаться на телефонных мошенников

С помощью этих сведений мошенники получают доступ к счету жертвы и переводят деньги на свои счета.

Ранее сообщалось, что в России появились масштабные мошеннические схемы с криптовалютой и NFT. По информации Group-IB, аферисты «нагоняют» трафик на свои сайты, используя популярные темы с участием звезд, в том числе судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд, а также фейковые онлайн-трансляции программиста Виталика Бутерина, бизнесменов Илона Маска и Брэда Гарлингхауса. На все криптокошельки злоумышленников, которые удалось проанализировать Group-IB, было переведено более 1 680 000 долларов.

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