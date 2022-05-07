Кто из пенсионеров не сможет получить доплату за 30-летний стаж

Специалисты ПФР рассказали о нюансах начисления выплаты за стаж в 30 лет. Прибавка доступна тем, кто работал в определенной местности. В некоторых случаях, однако, доплату начислять не будут.

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С 2022 года прибавку к пенсии за сельский пенсионеры получают даже после переезда из села в город. Однако, как отметили специалисты ПФР, это касается только переездов с 1 января 2022 года.

Если пожилой гражданин жил в городе уже несколько лет, установление пенсии ему в повышенном размере «не представляется возможным». Также сообщается, что за 30 лет сельского стажа пенсионерам полагается доплата в размере четверти фиксированной выплаты. В настоящее время это около 1600 рублей, передает PRIMPRESS.