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1 час назад

Депутат порассуждал об изменении налогообложения в России

Майк Габриелян

В Госдуме рассказали, что прогрессивный налог не вводится в России из-за богатых членов парламента. Они не заинтересованы в смене системы налогообложения в стране. Так считает первый зампредседателя комитета по экономической политике Николай Арефьев, передает «Лента.ру».

Депутат порассуждал об изменении налогообложения в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело в том, что этот вариант несколько раз рассматривался, но, к сожалению, пока есть богатые представители в Думе, такой закон никогда принят не будет. Зачем же они будут принимать закон против самих себя?», - сказал депутат.

По словам Арефьева, прогрессивный подоходный налог во Франции и Норвегии составляет 60% , в США – 28%. Всего он существует почти в тридцати государствах.

«Но у нас этот закон не проходит, в каждом созыве мы его по два раза вносили, но он не был принят», — заявил парламентарий.

Но некоторые изменения все же были введены. С 1 января 2021 года в России с 13% до 15% был увеличен НДФЛ. Изменения коснулись граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей.. Дополнительные доходы отправили на лечение детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Было собрано 87 миллиардов рублей.

«Но самое главное, если подсчитать, что с двух процентов — 87 миллиардов, то с 40 процентов — 1,8 триллиона рублей», — заключил Арефьев.

Ранее специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, что 63% россиян поддерживают идею прогрессивной шкалы налогообложения в России.

Личный счет,Николай Арефьев,Фонд "Общественное мнение",Госдума,
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