Депутат порассуждал об изменении налогообложения в России

В Госдуме рассказали, что прогрессивный налог не вводится в России из-за богатых членов парламента. Они не заинтересованы в смене системы налогообложения в стране. Так считает первый зампредседателя комитета по экономической политике Николай Арефьев, передает «Лента.ру».
«Дело в том, что этот вариант несколько раз рассматривался, но, к сожалению, пока есть богатые представители в Думе, такой закон никогда принят не будет. Зачем же они будут принимать закон против самих себя?», - сказал депутат.
По словам Арефьева, прогрессивный подоходный налог во Франции и Норвегии составляет 60% , в США – 28%. Всего он существует почти в тридцати государствах.
«Но у нас этот закон не проходит, в каждом созыве мы его по два раза вносили, но он не был принят», — заявил парламентарий.
Но некоторые изменения все же были введены. С 1 января 2021 года в России с 13% до 15% был увеличен НДФЛ. Изменения коснулись граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей.. Дополнительные доходы отправили на лечение детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Было собрано 87 миллиардов рублей.
«Но самое главное, если подсчитать, что с двух процентов — 87 миллиардов, то с 40 процентов — 1,8 триллиона рублей», — заключил Арефьев.
Ранее специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, что 63% россиян поддерживают идею прогрессивной шкалы налогообложения в России.