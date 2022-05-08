Как ежемесячно получать от государства 6800 рублей

Россиянам рассказали о денежной выплате в размере 6800 рублей, которую получить до конца мая. Деньги зачислятся на банковскую карту «Мир», если вовремя подать заявление. Об этом сообщает ПФР.

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Выплату могут получить женщины за раннюю постановку на учет по беременности. Это нововведение действует с 1 февраля.

«Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается теперь при обращении за ним после 12 недель беременности», - сказано в сообщении ПФР.

Пособие выплачивается за период, начиная с месяца постановки на учет до месяца родов или прерывания беременности включительно (но не ранее наступления 6 недель беременности).

Если прерывание беременности произошло на сроке до 12 недель, выплата пособия не производится.

Размер пособия малообеспеченным роженицам составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это 6 800 рублей.