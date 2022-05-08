Как ежемесячно получать от государства 6800 рублей

Россиянам рассказали о денежной выплате в размере 6800 рублей, которую получить до конца мая. Деньги зачислятся на банковскую карту «Мир», если вовремя подать заявление. Об этом сообщает ПФР.
Выплату могут получить женщины за раннюю постановку на учет по беременности. Это нововведение действует с 1 февраля.
«Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается теперь при обращении за ним после 12 недель беременности», - сказано в сообщении ПФР.
Пособие выплачивается за период, начиная с месяца постановки на учет до месяца родов или прерывания беременности включительно (но не ранее наступления 6 недель беременности).
Если прерывание беременности произошло на сроке до 12 недель, выплата пособия не производится.
Размер пособия малообеспеченным роженицам составляет 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это 6 800 рублей.
Ранее юрист рассказал, как рассчитываются пособия по беременности, родам и уходу за ребенком.