В России сообщили о проблемах с коньяком

Председатель «Союзконьяка» Дмитрий Чернев рассказал, почему в России могут возникнуть проблемы с производством коньяка. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По словам эксперта, пока дефицит сложно охарактеризовать цифрами, но в стране уже наблюдается дефицит импортных дистиллятов.

«Российские коньяки на 70% сделаны из импортного сырья — коньячных дистиллятов, ввезенных из-за рубежа», - объяснил Чернев.

Раньше этот продукт завозили из Франции, Испании, Армении, Узбекистана, Казахстана. Сейчас поставки дистиллята из Европы прекратились. В России есть свой виноград, но он практически полностью уходит на производство отечественных вин.

«Оперативное замещение выпадающих объемов планируется из стран ближнего зарубежья – Армении, Грузии, Узбекистана. Новые поставки могут быть уже летом этого года», — сказал Чернев.

По его оценке «производство коньяка в России может упасть на 30%», если к лету не удастся возместить недостающий дистиллят поставками из стран ближнего зарубежья.

При этом специалист считает, что Россия способна заместить иностранные дистилляты, осваивая больше земель, пригодных для выращивания винограда. Пока они «не освоены и ждут своего виноградаря».