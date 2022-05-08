Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
32 минуты назад

В России сообщили о проблемах с коньяком

Елена Прошина

Председатель «Союзконьяка» Дмитрий Чернев рассказал, почему в России могут возникнуть проблемы с производством коньяка. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В России сообщили о проблемах с коньяком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, пока дефицит сложно охарактеризовать цифрами, но в стране уже наблюдается дефицит импортных дистиллятов.

«Российские коньяки на 70% сделаны из импортного сырья — коньячных дистиллятов, ввезенных из-за рубежа», - объяснил Чернев.

Раньше этот продукт завозили из Франции, Испании, Армении, Узбекистана, Казахстана. Сейчас поставки дистиллята из Европы прекратились. В России есть свой виноград, но он практически полностью уходит на производство отечественных вин.

«Оперативное замещение выпадающих объемов планируется из стран ближнего зарубежья – Армении, Грузии, Узбекистана. Новые поставки могут быть уже летом этого года», — сказал Чернев.

По его оценке «производство коньяка в России может упасть на 30%», если к лету не удастся возместить недостающий дистиллят поставками из стран ближнего зарубежья.

Эксперты-логисты рассказали, как в 2022 году изменился рынок контейнерных перевозок

При этом специалист считает, что Россия способна заместить иностранные дистилляты, осваивая больше земель, пригодных для выращивания винограда. Пока они «не освоены и ждут своего виноградаря».

Ранее эксперты предупредили, что на фоне санкций в России может исчезнуть пиво.

Личный счет,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители