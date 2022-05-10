Одиноким пенсионерам объявили о разовых выплатах в 5000 рублей

Российские пенсионеры и ряд других категорий граждан в мае и июне получат разовые выплаты в размере 5000 рублей. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Фото: ТАСС ТАСС

«Власти в разных субъектах РФ продолжают курс, заданный главой государства, на поддержку социально уязвимых категорий граждан. На региональном уровне ежемесячно вводятся новые пособия для пенсионеров и других россиян», – сказала Киреева.

В мае и июне разовые выплаты в размере 5000 рублей получат некоторые жители Республики Коми. Рассчитывать на деньги смогут прежде всего пенсионеры. Это женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины от 60 лет, которые живут в одиночестве и получают пенсию ниже уровня прожиточного минимума.

Кроме того, аналогичные выплаты получат родители и опекуны детей-инвалидов, которые не имеют официального трудоустройства. Деньги поступят на счета граждан автоматически, писать заявления не придется, передает Primpress.