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4 часа назад

Одиноким пенсионерам объявили о разовых выплатах в 5000 рублей

РИА "ФедералПресс"

Российские пенсионеры и ряд других категорий граждан в мае и июне получат разовые выплаты в размере 5000 рублей. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Одиноким пенсионерам объявили о разовых выплатах в 5000 рублей
Фото: ТАССТАСС

«Власти в разных субъектах РФ продолжают курс, заданный главой государства, на поддержку социально уязвимых категорий граждан. На региональном уровне ежемесячно вводятся новые пособия для пенсионеров и других россиян», – сказала Киреева.

В мае и июне разовые выплаты в размере 5000 рублей получат некоторые жители Республики Коми. Рассчитывать на деньги смогут прежде всего пенсионеры. Это женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины от 60 лет, которые живут в одиночестве и получают пенсию ниже уровня прожиточного минимума.

Кроме того, аналогичные выплаты получат родители и опекуны детей-инвалидов, которые не имеют официального трудоустройства. Деньги поступят на счета граждан автоматически, писать заявления не придется, передает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам разрешили бесплатно ездить на электричках с 3 мая.

Анастасия Киреева,
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