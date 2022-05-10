Россияне имеют право на перерасчет и увеличение пенсий за счет нестраховых периодов

Граждане России, вышедшие на пенсию до 2015 года, имеют право на перерасчет за рабочий стаж, сообщает ПФР. Речь идет об учете так называемых нестраховых периодов, то есть времени ухода за ребенком до полутора лет, за нетрудоспособным гражданином или периода службы в армии. Желающим необходимо предоставить в отделение ПФР подтверждающие документы, после рассмотрения которых перерасчет может быть произведен уже со следующего месяца.

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Кроме того, в последнее время в судебной практике были уточнены некоторые спорные моменты, связанные с рабочим стажем, полученным в СССР, сообщает эксперт vesiskitim.ru.

Так, период работы в колхозе для лиц, которым не исполнилось на тот момент 16 лет, следует учитывать в качестве стажа. Более того, за более чем 30-летний срок сельского труда положена дополнительная надбавка.

Также должен учитываться в качестве стажа период армейской службы, которая осуществлялась на территории союзных республик.

И, наконец, можно увеличить пенсию благодаря северному стажу. Сейчас для получения надбавки мужчине требуется отработать на Крайнем Севере 25 лет.