«Есть два сценария»: что делать с долларами на руках

Финансист Солдатов посоветовал не обменивать доллары на рубли

Несмотря на небольшое укрепление, доллар продолжает находиться на минимальных за два года отметках. За американскую валюту ЦБ дает чуть больше 67 рублей. То же происходит с евро, курс которого поднялся немногим выше 71 рубля. Несмотря на это, наличные сбережения стоит держать в различных валютах — долларах, евро, юанях и рублях, советуют экономисты. Но если у вас на руках крупные суммы в американской валюте, лучше перевести их в криптодоллары и уехать в Таиланд.

Диверсифицированный портфель

На прошлой неделе курс доллара достиг минимальных за два года отметок по отношению к рублю. За американскую валюту давали около 66 рублей. Другая ведущая мировая валюта — евро — также теряла позиции по отношению к рублю. Однако за последние дни и доллару, и евро удалось слегка отыграть позиции. По состоянию на 10 мая, ЦБ дает за доллар 67,38 рубля, за евро — 71,1 рубля.

Укрепление рубля к ведущим мировым резервным валютам объясняется несколькими факторами. Среди причин — ограничения на вывоз и покупку американской валюты из России (не более $10 тыс.), уход многих западных компаний и общее снижение долларового оборота в стране, перевод оплаты за газ в рубли.

В этих условиях россиянам, у которых на руках есть крупная сумма, лучше создать диверсифицированный портфель из долларов, евро, юаней и рублей. Так они обезопасят себя от внезапных колебаний курса, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» финансист Иван Солдатов.

«Я бы не рекомендовал продавать валюту, даже если у вас давно в запасе лежат доллары или евро. Это — как делать ставки в казино на «черное» или «красное» — слишком много рисков в условиях общей неопределенности. Поэтому по возможности имейте при себе диверсифицированный портфель из разных валют, включая доллары, евро, юани и рубли», — посоветовал Солдатов.

Храните доллары при себе

Финансист также добавил, что россиянам ни в коем случае не стоит полностью отказываться от долларовых накоплений. Американская валюта по-прежнему остается ведущей резервной. На отрезке от трех лет и выше долларовые сбережения обязательно принесут дополнительную пользу.

«Про доллар все равно не стоит забывать. В мире остается еще много стран, которые поддерживают американскую валюту и не могут от него отказаться.



Поэтому покупать и хранить доллары было рекомендовано всегда — и когда он стоил 35 рублей, и когда за него давали 80-90 рублей. Стратегия постоянной долларовой дозакупки до сих пор работает», — объяснил Солдатов.

С ним согласился генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков. В нынешней ситуации продавать американскую валюту в России практически невозможно, поэтому стоит ей запастись до лучших времен.

«Купленный на бирже доллар вы можете использовать с трудом. Нельзя снять больше 10 тысяч. Трудно отправить за границу. Нельзя расплачиваться во многих онлайн-магазинах. За рубежом карты Visa и Mastercard не работают. Вот и создалась ситуация, при которой предложение огромное, а спроса почти нет. И в таких условиях, конечно, цена товара — доллара — падает», — отметил Лашков.

С одной стороны, доллар, казалось бы, должен был быть нужен российским импортерам: ведь они одни из немногих, кто может его покупать по биржевому курсу и реально использовать, расплачиваясь за иностранные товары. Однако и здесь есть проблемы.

«У нас нарушились логистические цепочки, многие товары запретили поставлять в Россию. Производители и владельцы брендов ушли из страны, а фурам и кораблям практически запретили возить грузы из других стран в Россию», — резюмировал Лашков.

Переводите доллары в крипту

При действующих ограничениях на вывоз иностранной валюты из России сохранить и даже увеличить долларовые накопления можно с помощью перевода американской валюты в криптодоллары. Онлайн-валюту можно затем без проблем обналичить заграницей, например, в Таиланде, подчеркнул Солдатов.

«Если кто-то из россиян хочет уехать в длительное путешествие на курорты, обналичка криптовалюты — то, что вам нужно. Рубли далеко не везде ликвидны. Например, в том же Таиланде рубли в обменниках очень сложно поменять. Если это где-то возможно, то по очень невыгодному курсу. Долларовый запас на криптовалютных биржах в этом случае подойдет как нельзя лучше», — объяснил финансист.

В диверсифицированном валютном портфеле сейчас рекомендуется иметь криптовый аналог долларов — криптодоллары (к примеру, стейблкоины USDT). Этим способом сохранения накопленных валютных сбережений воcпользовался, в частности, сам Солдатов.

«По своем опыту расскажу, что из России через криптовалюту в Таиланде можно любую сумму вывести на собственную банковскую карточку.



Если мне нужно перевести условный $1 млн, я просто беру миллион криптодолларов (USDT), прилетаю в Таиланд, завожу там банковский аккаунт, регистрируюсь на бирже, прохожу верификацию и спокойно вывожу валюту в тайских батах. Для переезда в теплые страны — это идеальный вариант», — заключил Солдатов.

Что будет с курсом рубля

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях касательно летнего курса рубля. Лашков предположил, что в текущих реалиях курс может упасть и до 40 рублей за доллар, если ЦБ и правительство резко не изменят денежно-кредитную политику. Курс может продолжить снижаться и далее, но это будет временно и потом он обратно вырастет до привычных нам значений, рассуждает инвестор.

«Бюджет сверстан из курса доллара в 72-74 рубля по базовому сценарию. Низкий курс доллара невыгоден правительству, так как они продают энергоносители за доллары, а расходная часть (бюджетники, социалка, пенсии) — в рублях. Думаю, в ближайшее время мы увидим какие-то послабления для экcпортеров — например, им разрешат оставлять себе больше валютной выручки, а не продавать почти весь ее объем на бирже, как сейчас. Или послабления для свободной конвертации доллара, как было в прошлом», — отметил Лашков.

Солдатов заявил о двух вариантах развития событий касательно дальнейшего курса. С одной стороны, есть прогноз о дальнейшем укреплении рубля вплоть до 50 рублей за доллар. Но весь вопрос в том, насколько долго России хватит внутренних резервов для искусственного сохранения подобного курса.