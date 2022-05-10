Россиянам рассказали, что делать с долларами на руках

Финансист Иван Солдатов в интервью «Газете.Ru» порекомендовал россиянам создать диверсифицированный портфель из рублей, долларов, евро и юаней. Это даст возможность обезопасить себя от резких колебаний курса той или иной валюты.

«Я бы не рекомендовал продавать валюту, даже если у вас давно в запасе лежат доллары или евро. Это — как делать ставки в казино на «черное» или «красное» — слишком много рисков в условиях общей неопределенности. Поэтому по возможности имейте при себе диверсифицированный портфель из разных валют, включая доллары, евро, юани и рубли», - полагает Солдатов.

Эксперт подчеркнул при этом, что жителям России не следует полностью отказываться от накоплений в американской валюте. По его мнению, на «отрезке от трех лет и выше долларовые сбережения обязательно принесут дополнительную пользу».

Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков, в свою очередь, отметил, что в ближайшее время не стоит продавать доллары.

«Купленный на бирже доллар вы можете использовать с трудом. Нельзя снять больше 10 тысяч. Трудно отправить за границу. Нельзя расплачиваться во многих онлайн-магазинах. За рубежом карты Visa и Mastercard не работают. Вот и создалась ситуация, при которой предложение огромное, а спроса почти нет. И в таких условиях, конечно, цена товара — доллара — падает», - уточнил он.

Отмечается, что эксперты дали разные прогнозы о курсе рубля в ближайшей перспективе. Лашков полагает, что он может упасть до 40 рублей за доллар, но в дальнейшем снова поднимется до «привычных значений» (70-72 рубля).