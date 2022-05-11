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1 час назад

В Госдуме намерены увеличить зарплаты россиян

Ura.Ru

Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому минимальная заработная плата без учета премий и компенсационных выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Государственной думы РФ.

В Госдуме намерены увеличить зарплаты россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроектом предлагается установить, что без учета компенсационных выплат месячная заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — говорится в документе. Как сообщает портал Life, законопроект направлен на те категории граждан, которые получают заработную плату на уровне МРОТ, так как в случае его принятия работодатель не сможет «дотягивать» зарплату за счет компенсационных выплат. Организациям придется выплачивать и МРОТ, и положенную компенсацию — либо освобождать сотрудников от дополнительной нагрузки, отметили авторы.

Согласно данным Росстата, в 2021 году зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, а иногда и ниже, получали 689 800 россиян. Речь идет не только о низкоквалифицированных сотрудниках: по информации Минпросвещения, в прошлом году около 76% российских учителей получали вознаграждение за свой труд в виде оклада на уровне МРОТ. В регионах же зарплату в размере минимальной оплаты труда получает младший медицинский персонал, отметили в СМИ.

Личный счет,Минпросвещения России,Госдума,Росстат,
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