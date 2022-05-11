В Госдуме намерены увеличить зарплаты россиян

«Законопроектом предлагается установить, что без учета компенсационных выплат месячная заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — говорится в документе. Как сообщает портал Life, законопроект направлен на те категории граждан, которые получают заработную плату на уровне МРОТ, так как в случае его принятия работодатель не сможет «дотягивать» зарплату за счет компенсационных выплат. Организациям придется выплачивать и МРОТ, и положенную компенсацию — либо освобождать сотрудников от дополнительной нагрузки, отметили авторы.