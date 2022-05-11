В Госдуме намерены увеличить зарплаты россиян

В Госдуму внесли законопроект с поправками к Трудовому кодексу, согласно которому в стране может быть установлен новый порядок исчисления минимальной месячной зарплаты. Так, ежемесячное вознаграждение, которое выплачивает работодатель, должно быть обязательно выше минимального размера оплаты труда (МРОТ), а все положенные по закону компенсационные выплаты должны учитываться отдельно и идти плюсом к МРОТ. Life разбирался, кто останется от этого в выигрыше.

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В настоящее время зарплата сотрудников, заключивших трудовой контракт, включает вознаграждение за труд с учетом квалификации и объема выполненной работы и все стимулирующие и компенсационные выплаты (так закреплено в статье 129 ТК РФ). Конституционный суд не раз замечал, что компенсационные выплаты должны не включаться в состав вознаграждения за труд, а начисляться плюсом.

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«Положение о том, что компенсационные выплаты не должны входить в состав МРОТ (на сегодня он составляет 13 890 рублей. — Прим. ред.), логично вытекает из общих принципов трудового права, и, конечно, закон, который закрепляет гарантии обеспечения работников зарплатой не ниже МРОТ и повышенной оплатой в случае выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, нужен», — подчеркнул адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Он считает, что включение в данный законопроект и иных положений, которые бы четко урегулировали все иные возможные выплаты сверх МРОТ, было бы логичным решением.

В России в 2021 году зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (а иногда и ниже) получали 689 800 граждан РФ. Речь идет не только о россиянах, занятых низкоквалифицированным трудом. По данным Минпросвещения, в прошлом году около 76% российских учителей получали вознаграждение в виде оклада на уровне МРОТ. В некоторых регионах зарплату в размере минимальной оплаты труда получает младший медицинский персонал.

«Вот как раз для этих категорий граждан внесенный законопроект имеет очень большое значение, ведь в случае его принятия они получат прибавку за счет нового порядка организации выплат, так как работодатель не сможет «дотягивать» заработок своих сотрудников до величин, установленных законом, за счет компенсационных выплат: придётся платить и МРОТ, и положенную компенсацию — либо освободить от дополнительной нагрузки», - пишет Life.