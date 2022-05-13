Эксперт рассказал, когда лучше открыть вклад в банке

Ставки по банковским депозитам зависят от ключевой ставки Центробанка России – если она низкая, то и процент по вкладам меньше. В настоящее время средний размер ставок по вкладам снижается до 12-13% годовых, за исключением особых предложений для некоторых клиентов, сообщил агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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По его словам, сейчас максимальные ставки предлагаются на вклады сроком на несколько месяцев, а на длительный срок они ниже.

«То есть при вкладе на три месяца можно получить 13% годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12%», – заявил эксперт.

Переславский спрогнозировал, что с большой долей вероятности Банк России в ближайшие месяцы продолжит уменьшать ключевую ставку, что отразится и на ставках по депозитам. Поэтому для получения более высокого процента лучше открыть краткосрочный вклад именно сейчас. Он подчеркнул, что это наиболее надежный из консервативных инструментов, который позволит если не покрыть инфляцию, то хотя бы минимизировать ее влияние.