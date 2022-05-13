Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт рассказал, когда лучше открыть вклад в банке

Мир24иещё 7

Ставки по банковским депозитам зависят от ключевой ставки Центробанка России – если она низкая, то и процент по вкладам меньше. В настоящее время средний размер ставок по вкладам снижается до 12-13% годовых, за исключением особых предложений для некоторых клиентов, сообщил агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт рассказал, когда лучше открыть вклад в банке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сейчас максимальные ставки предлагаются на вклады сроком на несколько месяцев, а на длительный срок они ниже.

«То есть при вкладе на три месяца можно получить 13% годовых, но при открытии депозита на год ставка вряд ли будет больше 11,5-12%», – заявил эксперт.

Переславский спрогнозировал, что с большой долей вероятности Банк России в ближайшие месяцы продолжит уменьшать ключевую ставку, что отразится и на ставках по депозитам. Поэтому для получения более высокого процента лучше открыть краткосрочный вклад именно сейчас. Он подчеркнул, что это наиболее надежный из консервативных инструментов, который позволит если не покрыть инфляцию, то хотя бы минимизировать ее влияние.

В конце апреля Центробанк России снизил ключевую ставку с 17 до 14%.

Личный счет,Николай Переславский,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители