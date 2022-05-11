Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
4 часа назад

Цены на компьютеры рухнули до уровня февраля

Лера Букина

Торговые сети начали понижать стоимость компьютеров и комплектующих до уровня февраля 2022 года, местами делая их ниже зимних показателей. Об этом сообщают «Известия».

Цены на компьютеры рухнули до уровня февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили крупнейшие торговые сети, в связи со снижением курса доллара до февральских показателей основную проблему с резким ростом цен удалось решить. Поставки товаров из-за рубежа продолжаются, несмотря на все сложности. Это позволяет понижать цены. В частности, по ряду позиций цены упали ниже февральских показателей и даже предложены ниже рекомендованной производителем цены.

Готовые компьютеры сейчас продают примерно по той же стоимости или чуть дороже, чем в феврале-марте. Однако ретейлеры понижают цены в 2-2,5 раза в сравнении с пиковыми мартовскими показателями.

По словам представителей торговых сетей, в настоящее время на складах есть достаточно большие запасы комплектующих и самих компьютеров. Из-за этого продавцы постепенно возвращаются к промоакциям и даже снова вводят рассрочку.

Ранее в конце апреля аналитическое агентство Counterpoint заявило о сокращении мировых поставок компьютеров и ноутбуков в первом квартале 2022 года на 4,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Единственными компаниями, у которых в начале 2022 года случился рост продаж, стали Apple и Dell.

Личный счет,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители