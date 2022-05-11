Цены на компьютеры рухнули до уровня февраля

Торговые сети начали понижать стоимость компьютеров и комплектующих до уровня февраля 2022 года, местами делая их ниже зимних показателей. Об этом сообщают «Известия».

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Как отметили крупнейшие торговые сети, в связи со снижением курса доллара до февральских показателей основную проблему с резким ростом цен удалось решить. Поставки товаров из-за рубежа продолжаются, несмотря на все сложности. Это позволяет понижать цены. В частности, по ряду позиций цены упали ниже февральских показателей и даже предложены ниже рекомендованной производителем цены.

Готовые компьютеры сейчас продают примерно по той же стоимости или чуть дороже, чем в феврале-марте. Однако ретейлеры понижают цены в 2-2,5 раза в сравнении с пиковыми мартовскими показателями.

По словам представителей торговых сетей, в настоящее время на складах есть достаточно большие запасы комплектующих и самих компьютеров. Из-за этого продавцы постепенно возвращаются к промоакциям и даже снова вводят рассрочку.