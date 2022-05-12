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2 часа назад

Турецкий бизнес начал поддерживать санкции против России

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Некоторые турецкие онлайн-сервисы перестали принимать оплату по картам «Мир» из-за санкций, введёнными западными странами в отношении России. Об этом сообщили «Известия». По информации издания, блокировать операции по картам российской платёжной системы начали национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines и популярный интернет-магазин TT-Turk.

Турецкий бизнес начал поддерживать санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователи Turkish Airlines отметили, что авиакомпания блокирует оплату билетов на сайте российскими картами, не только выпущенными подсанкционными банками, но и теми, кто санкций избежал. По их словам, при попытке покупки на сайте всплывает ошибка, а клиента просят обратиться в свой банк или попробовать другой вариант оплаты.

Клиенты магазина TT-Turk рассказали, что оплата на сайте не проходит картами Сбербанка, ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка и «Открытия».

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По словам специалиста центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, в случае возникновения проблем с картами «Мир» россияне могут оплатить покупки другими способами.

«Самыми надёжными способами на сегодняшний день являются оплата наличными и перевод по реквизитам, однако ситуация меняется регулярно, поэтому перед непосредственной оплатой или поездкой стоит проверить наиболее актуальную информацию», — посоветовал Кривошея.

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