Зарубежные эквайеры могут отклонять операции по картам «Мир»

«Сегодня карты "Мир" принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки. В настоящее время некоторые иностранные банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт "Мир" в этих странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания в сети своих устройств или на обслуживаемых сайтах карт некоторых из тех российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир" таких банков», - заявили в пресс-службе.