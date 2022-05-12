Зарубежные эквайеры могут отклонять операции по картам «Мир»

Иностранные банки-эквайеры могут сами решить приостановить обслуживание карт «Мир» российских банков, которые попали под санкции, и отклонять их операции по данным картам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платежной системы «Мир».
«Сегодня карты "Мир" принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки. В настоящее время некоторые иностранные банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт "Мир" в этих странах, могут самостоятельно принимать решение о приостановке обслуживания в сети своих устройств или на обслуживаемых сайтах карт некоторых из тех российских банков, которые находятся под блокирующими санкциями, и отклонять на своей стороне операции по картам "Мир" таких банков», - заявили в пресс-службе.
Ранее «Известия» сообщили, что в связи с ограничениями против РФ турецкие сервисы, которые ранее принимали оплату картами «Мир», приступили к блокировке по ним операций. В частности, авиакомпания Turkish Airlines не дает возможности купить билеты на сайте картами «Мир». Блокируют осуществление платежей с помощью этих карт некоторые другие турецкие платформы.