Как получить земельный участок бесплатно – реальные способы

Бесплатную землю в РФ могут получить не только некоторые категории льготников, но и любой россиянин, который согласится отправиться на Дальний Восток. «Рамблер» рассказал, как получить землю бесплатно и какого размера может быть такой участок.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Земля для льготников

Видео дня

Шанс получить бесплатную землю есть у россиян из льготных категорий. Адвокат Анастасия Шеверева рассказала РБК, что на федеральном уровне таких категорий две:

Герои СССР, России и полные кавалеры ордена Славы;

Герои Труда, соцтруда, а также кавалеры орденов трудовой Славы.

Льготники из этих категорий могут получить в бесплатное пользование землю, находящуюся в собственности у государства и муниципалитетов.

На этих участках льготники могут построить жилье или использовать их под сельское хозяйство (в личных, а не предпринимательских целях).

Людям из льготных категорий дают участки площадью от восьми соток в городах и от 25 соток - в селах.

Помимо бесплатной земли от федеральных властей, существуют льготы, предоставляемые регионами.

Перечень льготников у каждого региона свой. Глава совета директоров «Миэль» Марина Толстик рассказывает, что чаще всего в такие перечни входят дети-сироты, многодетные семьи, ветераны, ликвидаторы чернобыльской аварии, молодые специалисты, переехавшие на работу в сельскую местность, люди с инвалидностью.

Юрист Софья Волкова добавила, что даже если регион предоставляет бесплатные участки многодетным, не любая многодетная семья может на них претендовать. В Москве, к примеру, деньги на покупку земли/строительство жилья дают только тем многодетным, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и из-за этого стоят на учете.

Бесплатная земля для многодетных есть в Московской, Самарской, Брянской и Нижегородской областях. Помимо многодетности, зачастую должны соблюдаться дополнительные условия (меняются в зависимости от региона):

Оба родителя - граждане РФ;

Семья живет в регионе как минимум три - пять лет;

В собственности у членов семьи нет участков с жилыми домами.

В составе многодетной семьи учтут и детей до 23 лет, если они учатся на очном отделении или служат в армии по призыву.

По словам юриста Андрея Еремина, в Белгородской области бесплатную землю для постройки дома и ведения хозяйства чаще всего получают работающие в селах врачи (включая ветеринаров), учителя и работники культуры.

В Воронежской области бесплатные участки, в частности, предоставляют ветеранам ВОВ и почетным гражданам региона.

В Московской области работники некоторых сфер могут получить землю в бесплатное пользование на ограниченный срок. Такой льготой могут воспользоваться работники транспортного сектора, лесного хозяйства и других сфер.

Узнать о том, как получить земельный участок бесплатно и кто именно входит в региональный список льготников, можно в МФЦ или городской/районной администрации. Там же можно подать заявление, предоставив нужные документы.

Если основания сочтут достаточными, льготника поставят в очередь на ожидание участка. Когда очередь подойдет, власти пригласят его на осмотр участка. Если льготника все устроит, он сможет подписать нужные документы и оформить право собственности.

Дальневосточный гектар и другие программы

Программу « дальневосточный гектар запустили летом 2016 года. Этой программой может воспользоваться любой россиянин, вне зависимости от возраста, семейного положения, профессии и количества детей.

В рамках программы граждане России могут безвозмездно получить земельный участок на Чукотке, Камчатке, в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и в Еврейской автономной области, в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Якутии и Бурятии.

На одного человека можно получить один гектар, на семью из двух человек - два гектара, семья из трех человек будет вправе получить три гектара и так далее.

Землю по программе сначала выдадут на пять лет. Когда этот срок пройдет, участок либо оформляют в долгую аренду на 49 лет, либо в собственность (лесные участки в собственность получить не выйдет). Если за пять лет на участке ничего не было сделано, участник программы лишится прав на землю.

На дальневосточном гектаре можно:

Построить дом и просто жить в нем;

Вести сельское хозяйство;

Заняться бизнесом, вложив в свое дело от ста тысяч до 30 миллионов рублей.

Подать заявление на гектар можно на портале НаДальнийВосток.рф. Сначала нужно зарегистрироваться на Госуслугах, затем, введя логин и пароль с Госуслуг, войти в личный кабинет на дальневосточном портале, потом - определить границы понравившегося участка на кадастровой карте.

В августе 2021 года заработала программа «Арктический гектар». Сначала землю в Арктике (в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах, Коми и Карелии) предоставляли только жителям арктических районов.

С 1 февраля 2022-го арктический участок может получить любой россиянин. Право на гектар в Арктике также есть у участников госпрограммы по переселению соотечественников, живущих за рубежом.