Как получить земельный участок бесплатно – реальные способы

Бесплатную землю в РФ могут получить не только некоторые категории льготников, но и любой россиянин, который согласится отправиться на Дальний Восток. «Рамблер» рассказал, как получить землю бесплатно и какого размера может быть такой участок.
Шанс получить бесплатную землю есть у россиян из льготных категорий. Адвокат Анастасия Шеверева рассказала РБК, что на федеральном уровне таких категорий две:
Льготники из этих категорий могут получить в бесплатное пользование землю, находящуюся в собственности у государства и муниципалитетов.
На этих участках льготники могут построить жилье или использовать их под сельское хозяйство (в личных, а не предпринимательских целях).
Людям из льготных категорий дают участки площадью от восьми соток в городах и от 25 соток - в селах.
Помимо бесплатной земли от федеральных властей, существуют льготы, предоставляемые регионами.
Перечень льготников у каждого региона свой. Глава совета директоров «Миэль» Марина Толстик рассказывает, что чаще всего в такие перечни входят дети-сироты, многодетные семьи, ветераны, ликвидаторы чернобыльской аварии, молодые специалисты, переехавшие на работу в сельскую местность, люди с инвалидностью.
Юрист Софья Волкова добавила, что даже если регион предоставляет бесплатные участки многодетным, не любая многодетная семья может на них претендовать. В Москве, к примеру, деньги на покупку земли/строительство жилья дают только тем многодетным, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и из-за этого стоят на учете.
Бесплатная земля для многодетных есть в Московской, Самарской, Брянской и Нижегородской областях. Помимо многодетности, зачастую должны соблюдаться дополнительные условия (меняются в зависимости от региона):
В составе многодетной семьи учтут и детей до 23 лет, если они учатся на очном отделении или служат в армии по призыву.
По словам юриста Андрея Еремина, в Белгородской области бесплатную землю для постройки дома и ведения хозяйства чаще всего получают работающие в селах врачи (включая ветеринаров), учителя и работники культуры.
В Воронежской области бесплатные участки, в частности, предоставляют ветеранам ВОВ и почетным гражданам региона.
В Московской области работники некоторых сфер могут получить землю в бесплатное пользование на ограниченный срок. Такой льготой могут воспользоваться работники транспортного сектора, лесного хозяйства и других сфер.
Узнать о том, как получить земельный участок бесплатно и кто именно входит в региональный список льготников, можно в МФЦ или городской/районной администрации. Там же можно подать заявление, предоставив нужные документы.
Если основания сочтут достаточными, льготника поставят в очередь на ожидание участка. Когда очередь подойдет, власти пригласят его на осмотр участка. Если льготника все устроит, он сможет подписать нужные документы и оформить право собственности.
Программу « дальневосточный гектар запустили летом 2016 года. Этой программой может воспользоваться любой россиянин, вне зависимости от возраста, семейного положения, профессии и количества детей.
В рамках программы граждане России могут безвозмездно получить земельный участок на Чукотке, Камчатке, в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и в Еврейской автономной области, в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Якутии и Бурятии.
На одного человека можно получить один гектар, на семью из двух человек - два гектара, семья из трех человек будет вправе получить три гектара и так далее.
Землю по программе сначала выдадут на пять лет. Когда этот срок пройдет, участок либо оформляют в долгую аренду на 49 лет, либо в собственность (лесные участки в собственность получить не выйдет). Если за пять лет на участке ничего не было сделано, участник программы лишится прав на землю.
Подать заявление на гектар можно на портале НаДальнийВосток.рф. Сначала нужно зарегистрироваться на Госуслугах, затем, введя логин и пароль с Госуслуг, войти в личный кабинет на дальневосточном портале, потом - определить границы понравившегося участка на кадастровой карте.
В августе 2021 года заработала программа «Арктический гектар». Сначала землю в Арктике (в Архангельской и Мурманской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах, Коми и Карелии) предоставляли только жителям арктических районов.
С 1 февраля 2022-го арктический участок может получить любой россиянин. Право на гектар в Арктике также есть у участников госпрограммы по переселению соотечественников, живущих за рубежом.
Аналогичные программы есть и в других регионах: в Костромской, Волгоградской и Ленинградской областях бесплатный гектар могут получить фермеры.