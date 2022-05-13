Россиянам рассказали о росте цен в мае

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12 %. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказывает, чего ждать от цен в мае.

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«Кроме того, свою роль сыграли снижение спроса после ажиотажа конца февраля – начала марта (кто успел– сформировал запасы еще по старым ценам, с тех пор доступность кредитования сократилась, а часть наличности перетекла во вклады после повышения ставок)», – отмечает Беленькая.

По ее словам, сократился и ассортимент доступной по цене продукции, а вместе с ней и спрос на нее. На этом фоне бытовая техника снижается в цене, а динамика цен на продовольственную продукцию, товары гигиены, бытовую химию остается повышенной.

«Сейчас траектория инфляции складывается лучше прогнозов, возможны новые скачки цен, связанные с исчерпанием запасов и дефицитом предложения товаров, сырья, комплектующих на фоне разрыва прежних экономических связей», – прогнозирует Беленькая.

По ее прогнозам, инфляция к концу 2022 года может достигнуть отметки 20 %, однако последние данные не исключают, что она может оказаться несколько ниже.

«Риски раскручивания инфляционной спирали снизились. Это открывает дорогу к дальнейшему смягчению ДКП Банку России. То есть уже на следующем июньском заседании регулятор может снизить ключевую ставку, например, с текущих 14 % до 13 %», – отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Эксперты подчеркивают, что сейчас необходимо бороться с двумя факторами: ускорением инфляции и спадом в экономике, передают «Известия».