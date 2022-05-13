ЦБ разъяснил порядок перевода ценных бумаг от подсанкционных брокеров

Подпавший под санкции брокер вправе централизованно перевести активы без поручений клиентов, чтобы уменьшить влияние санкций на своих клиентов, говорится на сайте Банка России.

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"Необходимо понимать, что ценные бумаги учитываются на счете в депозитарии, и их переводом занимается именно депозитарий, а не брокер. Договор с депозитарием обычно заключается одновременно с договором брокерского обслуживания. Часто одна компания может иметь и депозитарную, и брокерскую лицензию, но это разные виды деятельности", - пояснил регулятор.

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При этом санкционный депозитарий или брокер и принимающий депозитарий или брокер обязаны сообщить клиентам, куда переведены их ценные бумаги. Также депозитарий или брокер вправе передать права и обязанности по договору с клиентом другому депозитарию или брокеру, но только с согласия клиента или если такая возможность предусмотрена договором.

Клиент сможет начать распоряжаться своими активами на счетах после оформления договорных отношений и прохождения идентификации у нового депозитария или брокера.

Иностранные ценные бумаги

Если подпавший под санкции брокер решает централизованно перевести активы без поручений клиентов, передача ценных бумаг иностранных эмитентов производится в соответствии с временным порядком, установленным решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года.

При этом, часть иностранных ценных бумаг может быть не переведена от брокера, подпавшего под санкции. Это возможно, если счета с иностранными ценными бумагами, открытые депозитарию или брокеру в европейских депозитарно-клиринговых организациях, были заблокированы, если лицо или операции подпадают под ограничения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также если на владельца ценных бумаг наложены санкции (лицо включено в SDN-лист).

Причиной также могут служить некорректные сведения, указанные в поручении на перевод ценных бумаг или если на ценные бумаги наложены ограничения (арест), препятствующие проведению операции.

Отмечается, что ограничения в совершении сделок с иностранными бумагами могут сохраниться даже после перевода другому брокеру.